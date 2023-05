Propos controversés à Radio X: Bruno Marchand fait de la «diversion», affirme Dominic Maurais

Plaidant «le show», «la caricature» et «le sarcasme», Dominic Maurais, animateur à CHOI Radio X, a affirmé que la sortie outrée de la semaine dernière du maire Marchand constituait de «la diversion».

Mardi matin, M. Maurais est revenu, pour la première fois, en ondes sur la polémique qui a suivi ses propos de la semaine dernière.

Mercredi dernier, le maire de Québec, Bruno Marchand, a réclamé que RNC Média prenne ses distances avec son animateur qui l’a associé à la drogue dans son émission au moment de parler d’environnement et de tramway.

«C’est un show. Oui, j’ai un passé de journaliste. Je ne suis plus journaliste. J’aime m’amuser, rigoler, a laissé tomber l’animateur, mardi. Peut-être que je ne suis pas la tasse de thé de plusieurs personnes, mais on s’amuse. Hé oui, le sarcasme, ce n’est pas pour les cons.»

Diversion

Parlant de «très mauvaise gestion de communications» à l’hôtel de Ville de Québec, Dominic Maurais a affirmé que la polémique constitue surtout «de la diversion» de la part du maire Marchand.

«C’est une no news. C’est une fake news. C’est une fabrication et, surtout, c’est une diversion. Et les gens qui ont compris ça, ce sont les gens intelligents. C’est une diversion. On veut vous amener ailleurs. On ne veut pas que vous regardiez la vraie histoire. La vraie histoire : c’est un projet [le tramway] qui n’a ni queue ni tête et c’est un projet qui est grossier.»

La semaine dernière, le maire de Québec a affirmé que CHOI FM a franchi «les limites de la morale». M. Marchand participera à un point de presse, mardi après-midi, portant sur un autre sujet.