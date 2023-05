«Ce travail-là a été fait par un ami»: les oppositions démontent le rapport Johnston

Ulcérés, le Parti conservateur, le Bloc québécois et le NPD ont démonté le travail du rapporteur spécial indépendant David Johnston, qui, contre toutes attentes, ne recommande pas d’enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections.

• À lire aussi: Ingérence étrangère: David Johnston ne recommande pas la tenue d’une enquête publique

Prenant la parole à Québec mardi, Pierre Poilievre a dénoncé la «fausse job» du rapporteur spécial, attribuée par le premier ministre à «un ami de ski» et un «voisin de chalet»

«Aucune de ses recommandations ne sera prise au sérieux parce qu’il est en conflits d’intérêts», a lancé le chef conservateur, qui aurait préféré que M. Johnston se «récuse».

L’ancien gouverneur général David Johnston s’est défendu de n’entretenir aucun réel lien avec Justin Trudeau et sa famille. Les liens avec le ski remontent aux années 70, alors que M. Johnston et Pierre Elliott Trudeau se sont rencontrés à plus ou moins cinq reprises comme voisins de chalets.

«Ce travail-là a été fait par un ami», a accusé à son tour le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien.

Proclamant une «grande journée pour le gouvernement chinois», M. Therrien s’est avoué «très surpris» par le rapport préliminaire du rapporteur, nommé au mois de mars dans un contexte de tourmente au gouvernement.

«Je ne pensais pas que ce serait à ce point pas indépendant, à quel point il a servi le premier ministre. Il a fait du travail pour le premier ministre», a-t-il lâché.

M. Johnston recommande plutôt des audiences publiques dans le cadre d’une enquête plus large qu’il mènera au courant des prochains mois.