Ces bons gardiens sans blanchissage en séries

À 34 ans, Sergei Bobrovsky a finalement réussi un blanchissage en séries, et ce, à son 64e match. Le gardien des Panthers de la Floride a eu besoin de plusieurs participations aux éliminatoires pour y parvenir, mais d’excellents portiers avant lui n’y sont jamais arrivés.

En voici quelques-uns :

-Kelly Hrudey

La séquence sans jeu blanc de Bobrovsky était la deuxième plus longue de l’histoire. Un seul homme a disputé davantage de rencontres sans blanchir d’équipe en séries : Kelly Hrudey. L’Albertain a effectué de longs parcours avec les Islanders de New York et les Kings de Los Angeles, mais sans être en mesure de garder l’adversaire à zéro en 85 rencontres. Peut-être est-ce la raison pourquoi il n’a jamais remporté la coupe Stanley. Parlez-en au Canadien de Montréal en 1993.

-Greg Millen

Millen, qui ne s’est jamais laissé arrêter par son petit gabarit de 5 pi et 9 po, suit maintenant Hrudey avec 59 joutes sans jeu blanc en éliminatoires. Le Torontois avait de bien faire quand ça compte, ayant conservé un dossier de 27-29 en séries. En 1990, il a successivement porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Nordiques de Québec et des Blackhawks de Chicago avant de disputer 14 parties d’après-saison.

-Murray Bannerman

N’étant pas le gardien le plus connu de l’histoire des Blackhawks, Bannerman a été une option intéressante entre les époques de Tony Esposito et d’Ed Belfour à Chicago. Avec Denis Savard, Steve Larmer et Doug Wilson, la formation de l’Illinois avait un groupe pour se rendre jusqu’au bout. Elle a toutefois perdu trois fois en finale d’association avec Bannerman devant le filet. En 40 parties, jamais il n’a enregistré de blanchissage.

-Jaroslav Halak

Les opportunités du Slovaque en séries éliminatoires se sont faites plutôt rares à travers les années. Outre le fameux «printemps Halak» de 2010, au moment où il portait l’uniforme du Canadien, le portier des Rangers n’a pas souvent joué au printemps. En 39 parties, il n’a toutefois aucun jeu blanc à sa fiche. Il s’agit d’un sommet pour les gardiens actifs, devant un autre homme masqué bien connu des partisans du Tricolore, Jake Allen (29 matchs).