Champion en 1976, l'ancien capitaine Jean Gagnon heureux de la victoire des Remparts en finale de la LHJMQ

Jean Gagnon a pleinement savouré la victoire des Remparts qui ont gagné un premier titre en séries éliminatoires depuis 47 ans.

Capitaine de l’édition de 1976 qui a défait les Castors de Sherbrooke en finale pour soulever la Coupe du Président, Gagnon a suivi avec attention le parcours des Diables rouges en séries. Il était très heureux de la tournure des événements.

«C’était le temps que ça arrive, mais il reste un trophée à gagner, a-t-il souligné, hier, pendant le dernier entraînement de l’équipe avant le départ pour la Coupe Memorial. J’espère que ça ne prendra pas 47 ans avant le prochain titre. J’ai parlé à mon ancien coéquipier Jean Savard après la victoire. Les Remparts forment une grande famille et c’est le fun pour tout le monde.»

«Quand Halifax a pris les devants 4-3 avec un peu plus de trois minutes à faire à la 3e période, je me suis posé quelques questions, de poursuivre Gagnon, mais chapeau aux joueurs qui n’ont pas lâché. J’espérais qu’il n’y ait pas de 7e partie parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. J’étais présent pour toutes les parties à Québec et j’ai regardé les autres à la télévision.»

Recruteur des Remparts quand ils ont atteint la Coupe Memorial pour la dernière fois en 2015, Gagnon avait prédit une victoire en cinq parties des Diables rouges. En 1976 dans une Coupe Memorial disputée à Montréal, les Remparts avaient baissé pavillon en demi-finale devant les Bruins de New Westminster qui comptaient notamment dans leurs rangs Barry Beck, Brad Maxwell et Stan Smyl qui ont tous connu de longues carrières dans la LNH.

Troisième gardien

Dans l’éventualité qu’une blessure survienne à un de leurs deux portiers, les Remparts ont joué de prudence en faisant appel à un gardien affilié. Jérémie Bégin s’est entraîné avec l’équipe, hier, et il sera du voyage en Colombie-Britannique. Il a porté les couleurs de l’Everest de la Côte-du-Sud dans la LHJAAAQ.

Vol avec les Petes

Comme ce fut le cas à deux reprises lors de la finale face aux Mooseheads, les Remparts auront de la compagnie dans leur vol nolisé qui s’envolera ce matin. L’appareil s’arrêtera à Toronto pour cueillir les Petes de Peterborough, les champions de l’Ontario, avant de poursuivre jusqu’à Kamloops

Divorce entre les Olympiques et Louis Robitaille

Dans une décision qu’on dit commune, les Olympiques et Louis Robitaille ont coupé les ponts même s’il restait une année au contrat de l’entraîneur-chef et directeur-gérant de la formation de l’Outaouais.

À la fin de leur cycle, les Olympiques ont été écartés en quatre parties en demi-finale face aux Remparts.