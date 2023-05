Circulation chambardée pendant et après les travaux du tramway

Durant les prochaines années, les gens de Québec devront être patients et s’adapter parce que la circulation autour de la plateforme du tramway sera modifiée deux fois, pendant les travaux et après la mise en service, reconnaît la Ville, qui promet de donner de la prévisibilité aux automobilistes.

Le Journal s’est entretenu avec les responsables des transports et de la circulation en lien avec le chantier du tramway, qui va s’ouvrir en 2024 pour viser une mise en service en 2029. Martin Côté, coordonnateur des mesures d’atténuation en mobilité au Bureau de projet du tramway, et Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville, ont expliqué que la création d’un corridor tramway va «amener une bonification importante pour les piétons et les cyclistes, mais pour les automobilistes, ça va nécessiter des ajustements aux habitudes et aux itinéraires».

Deux plans

M. des Rivières souligne qu’il y aura deux plans de circulation: un pour la période des travaux et un autre une fois que le tramway circulera. «Il y a certaines conditions qui seront semblables, mais d’autres qui ne le seront pas.»

«Les contraintes perçues vont être plus grandes pendant la période des travaux qu’après», affirme-t-il.

M. Côté ajoute que la Ville va en effet tenter de faire en sorte que les gens puissent s’adapter dès le début des travaux. «Quand on va fermer une traversante, on ne la rouvrira plus après. Donc, déjà, les patterns de circulation vont être intégrés par les résidents», souligne-t-il.

On devra aussi complètement réorganiser le stationnement, notamment sur René-Lévesque, où les cases seront retirées et redistribuées dans les quartiers.

Communiquer d’avance

Rendre le tout prévisible pour le plus de gens possible sera le «nerf de la guerre», martèle le Bureau de projet qui compte communiquer de façon intensive. De plus, les artères principales en marge du futur chantier ont toutes été branchées au gestionnaire artériel, qui permet de gérer la circulation, ce qui aidera à décongestionner au besoin.

Plus sécuritaire pour les piétons et cyclistes

Parmi les gagnants de cette nouvelle circulation à Québec, les piétons et les cyclistes verront de nombreuses améliorations, fait valoir le Bureau de projet. Tout le long du tracé, le nombre de traverses sécurisées sera multiplié. «Actuellement, il y a 76 endroits qui sont signalisés, où on peut traverser. Ce qu’on projette de faire, on vient l’augmenter de 57%, à 119», informe Martin Côté. Les piétons et cyclistes profiteront donc de feux [pour] piétons ou de panneaux, avec du marquage au sol qui leur donne priorité de façon sécuritaire. Aux carrefours, il y aura des refuges pour les marcheurs. Les voies automobiles ne seront pas linéaires mais bien quelque peu déviées, pour apaiser la vitesse.

Infographie Ville de Québec et Le Journal

Les pompiers pourront franchir la plateforme

La plateforme du tramway, haute de 15 cm, fait beaucoup jaser et plusieurs craignent qu’elle «sépare la ville en deux». Le Bureau de projet insiste: «Ce n’est pas le mur de Berlin.» En béton renforcé, elle aura la hauteur d’un téléphone cellulaire. Les voitures ne pourront pas la franchir à plusieurs carrefours, notamment pour assurer la fiabilité et la vitesse commerciale du tramway, mais aussi pour éviter des collisions avec le tram. Mais en cas d’urgence, les véhicules de pompiers pourront la franchir, assure Martin Côté. De plus, aux intersections où les voitures pourront traverser la plateforme, c’est la chaussée qui sera élevée à la hauteur de la plateforme et non l’inverse.

Courtoisie Ville de Québec

Des plans de circulation locale dans sept quartiers

En bordure du tracé, avec l’interdiction du virage à gauche à plusieurs endroits, la Ville devra faire des analyses «plus fines» qu’elle appelle des «plans de circulation locale», à la fois pour conserver la quiétude des résidents, mais aussi assurer une circulation fluide. C’est le cas notamment du quadrilatère Henri-IV–Duchesneau, où il y a une «complexité» particulière, convient le Bureau de projet, après la sortie de l’opposition et de gens d’affaires du secteur, qui craignent les répercussions de l’arrivée du tramway. Le Bureau de projet n’a pas toutes les réponses aux inquiétudes, en ce moment, mais promet des rencontres et plus de détails à l’automne. Les autres secteurs où de tels plans sont en préparation sont Pie-XII, boulevard Laurier–Saint-Yves, Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Roch et Vieux-Limoilou–Maizerets.

Des ajustements pour les livreurs, éboueurs, postiers et cie

L’implantation de la plateforme du tramway va modifier le quotidien de plusieurs utilisateurs de la route, qui devront réviser leurs itinéraires en fonction des nouvelles règles de circulation. Ce sera le cas entre autres des camionneurs, des livreurs, des employés de Postes Canada, des services d’urgence et des éboueurs, énumère Martin Côté. Il est possible que les calendriers de collecte des déchets soient modifiés. «Il pourrait y avoir des changements dans les jours ou les heures de collecte.» Des analyses plus fines seront nécessaires, mais les impacts seront «mineurs», assure-t-on. Tous les usagers concernés seront avisés des changements assez longtemps d’avance, peur leur laisser un temps d’adaptation et pour éviter les mauvaises surprises, insiste M. Côté.