Remparts: des moments magiques gravés dans la mémoire de Kassim Gaudet pour toujours

En récoltant deux points en 69 secondes pour procurer le trophée Gilles-Courteau aux Remparts, dimanche à Halifax, Kassim Gaudet a vécu des moments euphoriques qui demeureront gravés dans sa mémoire pour toujours.

Alors que les Remparts tiraient de l’arrière 4-3 avec 3 min 13 à écouler au troisième engagement, Gaudet a ramené les deux équipes à la case départ 65 secondes plus tard avant de servir une passe parfaite à Pier-Olivier Roy qui a poussé la rondelle derrière Mathis Rousseau pour semer l’hystérie dans le camp des Diables rouges.

Dans un revirement total de de situation, les Remparts ont signé une victoire de 5-4 devant les Mooseheads de Halifax et mis la main sur le trophée Gilles Courteau.

«J’ai connu les deux meilleures présences de ma carrière, a déclaré le héros du dernier match. C’est sans aucun doute les plus beaux moments de ma vie et je vais les chérir pour toujours.»

«Quand Nate (Nathan Gaucher) a brisé son bâton, je me disais que ça ne sentait pas bon dans notre zone, de poursuivre Gaudet, mais PO a réussi un beau jeu à notre ligne bleue pour provoquer un revirement. On a fêté après notre victoire, mais le boulot n’est pas terminé.»

Joueur dont le rôle n’est pas d’accumuler les points, Gaudet savourait encore plus cette réussite. «Pour un gars qui n’est pas très offensif, ça signifie beaucoup de réussir deux points en fin de partie et de procurer la victoire à mon équipe. J’ai pensé lancer au but jusqu’à la dernière seconde, mais je n’avais pas le choix de passer à PO dans une échappée à deux contre zéro. Je pense que j’ai pris la bonne décision.»

Patrick Roy était content pour son protégé. «C’est assurément le moment fort de sa jeune carrière, a souligné l’entraîneur-chef et directeur-gérant. Ce fut une minute et quelques secondes très intenses. Il a fait la différence et chapeau à lui. Leur trio a connu une fin de match fantastique.»

«Ça me fait rire quand vous mentionnez qu’il s’agit de notre 3e trio de poursuivre le pilote des Diables rouges. Certains soirs, je ne sais pas quel est notre 3e trio. Tout le monde contribue. Nathan a obtenu ses chances, mais ça n’a pas tourné pour lui contre Halifax. Il apporte une dimension physique et il est extraordinaire en désavantage numérique et à cinq contre cinq. Je ne suis pas inquiet. Il va être là à la Coupe Memorial.»

Gaudet a été jumelé à Roy en 3e période au sein d’un trio complété par Nathan Gaucher. «Patrick a brassé les cartes et les changements ont porté fruit, a illustré Gaudet. Nous avons chacun notre rôle et tous l’acceptent.»

«Je capotais»

Roy a lui aussi vécu des moments très émotifs. Il commençait à peine à réaliser tout ce qui s’était passé dans les dernières 36 heures. «J’ai tellement reçu de vidéos et de messages que je commence à réaliser ce qui s’est passé, mais je capotais dans l’avion à notre retour dimanche soir et lors des célébrations, a souligné l’attaquant de 20 ans. En revenant sur la glace aujourd’hui, ça m’a aidé à redescendre de mon nuage. Il a fallu se concentrer et oublier les événements des dernières heures.»