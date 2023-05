Dougie Hamilton est passé sous le bistouri

Le défenseur des Devils du New Jersey Dougie Hamilton a été opéré avec succès pour soigner une blessure à son poignet droit.

C’est ce qu’a appris le journaliste du site web TheFourthPeriod.com James Nichols, mardi. Une photo de Hamilton avec une attelle circule également sur les réseaux sociaux.

À lire aussi: Maple Leafs : Kyle Dubas aurait-il tenté une mutinerie?

À lire aussi: Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes sont enragés

À lire aussi: Sergei Bobrovsky: la «colonne vertébrale» des Panthers

Après l’élimination des Devils en cinq parties face aux Hurricanes de la Caroline en deuxième ronde des séries, l’arrière de 29 ans a affirmé qu’il souffrait d’une blessure à l’un de ses poignets.

En 12 matchs pendant le parcours éliminatoire des siens, Hamilton a touché la cible une fois et fourni trois mentions d’aide pour quatre points. C’est très loin du rendement qu’il a maintenu pendant la saison régulière, lui qui a amassé 22 buts et 52 aides pour 74 points en 82 parties en 2022-2023.

Toujours selon Nichols, Hamilton sera en mesure de jouer quand s’amorcera la prochaine saison de la Ligue nationale. Il s’agira de sa 12e campagne dans le circuit Bettman et de sa troisième dans l’uniforme des Devils. À l’été 2021, le natif de Toronto a paraphé un contrat de sept ans qui lui permet de mettre la main sur 9 millions $ annuellement avec l’organisation du New Jersey. Il a précédemment porté les couleurs des Bruins de Boston, des Flames de Calgary et des Hurricanes.