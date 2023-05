Drainville doit cesser de dire tout ce qui lui passe par la tête

Bernard Drainville n’a pas de répit depuis son retour en politique. À chaque détour, il trébuche sur un obstacle pourtant évident.

Ses gaffes s’accumulent et déjà, 6 mois après l’élection, il doit trouver le temps long et regretter d’avoir abandonné son micro.

S’excuser : la méthode Legault

En réaction à la trahison de son gouvernement envers la promesse électorale de troisième lien autoroutier, Bernard Drainville a choisi de s’excuser.

Après avoir insulté tous les enseignants du Québec en entrevue avec Le Devoir, il s’excuse de nouveau.

Regrets sincères, ou mode de gestion par « essai et excuses » ? La question est légitime.

François Legault, abonné aux excuses tout au long de la pandémie de COVID-19, prêche par l’exemple. Si un politicien peut s’excuser aussi souvent et sortir grand gagnant d’un scrutin général, il doit bien y avoir du bon dans sa technique.

La CAQ voudrait gouverner l’État comme on gère des entreprises privées.

Pour éviter les pertes de temps, on décide vite, on call des shots, et si on réalise qu’on s’est trompé, on change d’idée.

L’échec comme stratégie de gestion

On a affaire à une génération victime des coachs d’affaires qui valorisent « l’échec comme mode de gestion ».

« L’important, ce n’est pas combien de fois tu tombes, c’est combien de fois tu te relèves ! »

Oui, les excuses sincères font partie de la stratégie à mettre en place quand on commet des erreurs, mais la meilleure option demeure quand même de réfléchir avant d’agir.

Bernard Drainville n’est plus animateur de radio, on dirait qu’il n’a pas reçu le mémo.

Il ne peut plus dire une chose le lundi et changer d’idée le jeudi. Il ne peut plus dire tout haut ce qu’il pense sincèrement.

S’il ne l’a pas encore compris, les enseignants vont se faire un plaisir de le lui rappeler.