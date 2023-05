GSP vous a-t-il poussé à jouer?

Denise Bombardier, ma consœur chroniqueuse, est une adepte des casinos.

Elle est même ce que j’appellerais une « exégète » des machines à sous et une spécialiste des jeux de hasard. Denise a d’ailleurs publié un livre qui fait foi de sa « science », Jackpot, plaisirs et misère du jeu. On ne peut pas accuser Denise d’être une joueuse compulsive. Oh ! non. Elle ne fait toujours que de brèves visites dans les casinos. Elle voyage d’une machine à l’autre, perdant à l’une et gagnant à l’autre. Lorsqu’elle remporte une somme appréciable, elle quitte dare-dare, si bien qu’à la fin de chaque année, lorsqu’elle fait ses comptes, elle est toujours gagnante. C’est du moins ce qu’elle dit.

Ce n’est pas le lot du commun des mortels. Les casinos, qu’ils soient en ligne ou qu’ils aient pignon sur rue, font un fric fou. On est loin de l’époque où les joueurs se réunissaient dans les lieux clandestins qu’on appelait « barbottes » ou achetaient discrètement des billets pour les Irish Sweepstakes. Aujourd’hui, il y a d’innombrables loteries et casinos et plusieurs sont la propriété des gouvernements.

Des vedettes s’en font les porte-parole. Vous avez sûrement failli haïr Georges St-Pierre autant que moi lorsqu’il polluait les ondes des chaînes sportives avec ses annonces de Bet99. Les loteries, les jeux de hasard et les casinos sont devenus pour la télévision des annonceurs aussi importants que les marques les plus populaires d’automobiles et de « pick-up ».

EST-CE TOUJOURS LÉGAL ?

J’ai eu beau faire des recherches, je ne saurais déterminer si les messages publicitaires sur les jeux en ligne font la promotion d’entreprises qui sont toutes légales. Quoi qu’il en soit, que je sache, aucune chaîne de télévision n’a été mise à l’amende ou même réprimandée par le CRTC pour avoir diffusé des messages de casinos et de loteries illégaux.

Le jeu créerait-il donc moins de dépendance que les boissons alcoolisées dont la publicité télévisée est sévèrement réglementée ? Le mois dernier, l’Alcool and Gaming Commission d’Ontario, l’équivalent de notre Régie des alcools, des courses et des jeux, a ouvert la porte à des changements importants. La commission a annoncé qu’elle souhaite interdire dans la publicité des casinos et des loteries l’engagement d’athlètes et de personnalités renommés, d’artistes, d’influenceurs et même de personnages de bandes dessinées.

Pour le Centre des dépendances et de la santé mentale de Toronto les changements qui s’annoncent sont loin d’être suffisants. Le centre veut interdire toute publicité des casinos et des jeux de hasard à la télévision, à la radio et en ligne.

DES MILLIARDS ET DES MILLIARDS

La première année où on a légalisé les paris sportifs et le jeu en ligne, environ un million d’Ontariens ont parié 35,5 milliards de dollars sur 76 sites internet. Ce n’est donc pas sans raison qu’on exige d’en interdire la promotion cinq minutes avant un match et jusqu’à cinq minutes après. La saison prochaine, Fox, NBC et les cinq grandes ligues de sport américaines, dont la Ligue nationale de hockey, ont annoncé qu’ils réduiraient de beaucoup le nombre de messages publicitaires sur le jeu et les loteries. Ces messages sont interdits aux Pays-Bas, et la Grande-Bretagne veut aussi les réduire d’ici à la fin de l’année.

Georges St-Pierre n’a jamais incité mon amie Denise à jouer de façon impulsive, mais ce n’est pas le cas de milliers d’autres joueurs, semble-t-il.