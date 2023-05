Hailie Jade, la fille d'Eminem, se lance dans la mode

Hailie Jade Mathers, la fille d'Eminem, élargit le champ de ses activités.

La jeune femme de 27 ans a présenté son premier projet de mode à ses 3,1 millions d'abonnés sur Instagram.

« Préparez-vous avec moi à lancer ma toute première ligne de produits dérivés, a-t-elle déclaré dans sa vidéo du 20 mai. Cela fait un an que je travaille sur ce projet et je voulais m'assurer que tout ce qu'on sortirait ne serait pas seulement super confortable et mignon, mais aussi qu'on pourrait presque le porter comme une ligne de vêtements normale et que cela n’ait pas l'air d'un produit de marchandisage. »

En montrant un pull à col roulé de la ligne, l'animatrice de podcast s'est qualifiée de « perfectionniste forcenée » et a révélé qu'elle avait « conçu chaque chose que vous verrez sur le site, y compris le site lui-même ». La nouvelle entrepreneuse a précisé aussi qu'elle avait fait appel à plusieurs fournisseurs pour trouver celui qui correspondait le mieux à sa marque.

La collection comprend des sweatshirts, des pantalons de survêtement, des t-shirts et des casquettes allant de 33 à 63 dollars.

Hailie Jade Mathers a récemment célébré ses fiançailles avec son petit ami Evan McClintock, qui a accompagné sa fiancée pour présenter les nouveaux modèles dans la vidéo.