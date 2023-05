Ingérence étrangère: David Johnston ne recommande pas la tenue d’une enquête publique

OTTAWA | Le rapporteur spécial David Johnston ne cède pas à la pression et refuse de recommander le déclenchement d’une enquête publique et indépendante sur l’ingérence étrangère, même s’il n’y a «pas l’ombre d’un doute» que des gouvernements étrangers tentent d’influencer les candidats et les électeurs canadiens.

«Au départ, à ma nomination, j’estimais très probable de recommander la tenue d’une enquête publique. Toutefois, compte tenu des documents et de l’information au cœur de toutes les enquêtes publiques, j’arrive plutôt à la conclusion que cela ne pourrait pas se dérouler publiquement», écrit M. Johnston dans son rapport de 65 pages fort attendu dévoilé mardi.

Il explique que «la nature délicate des renseignements» et «le risque de dommages, s’ils étaient divulgués», forcerait la tenue d’une enquête «presque entièrement à huis clos» qui pourrait aussi «retarder» inutilement la livraison d’un rapport final et la mise en place de correctifs nécessaires.

M. Johnston suggère plutôt des «audiences publiques» qui permettront de collecter l’avis d’experts et de représentants des diasporas.

L’objectif sera «de parler publiquement de ces questions à la population canadienne et d’écouter ce qu’elle a à dire». Elles s’attarderont en particulier aux «graves lacunes dans la façon dont le renseignement est relayé et traité».

Renseignements perdus dans les dédales bureaucratiques

«Les renseignements qui devraient être portés à l’attention d’un ministre ou du premier ministre ne se rendent pas jusqu’à eux parce qu’ils se perdent dans les dédales des documents au gouvernement», s’inquiète M. Johnston.

«Les documents sont diffusés, mais personne ne fait le suivi de qui les a reçus ou lus. Cela veut dire que certains renseignements peuvent être envoyés à divers consommateurs, mais ne sont pas toujours réellement consommés», décrit-il.

C’est ce qui s’est passé par exemple dans l’affaire du député conservateur Michael Chong, dont la famille à Hong Kong aurait été la cible de tentatives d’intimidations de la part de Pékin. Les services de renseignement avaient envoyé l’information au gouvernement, mais celle-ci ne s’est jamais rendue à Justin Trudeau ou aux ministres concernés.

«Il s’agit sans doute de l’exemple le plus marquant, mais non le seul d’une mauvaise circulation de l’information et d’un mauvais traitement de l’information entre organisations, la fonction publique et les ministres», écrit M. Johnston.

Les médias ont mal interprété les renseignements

Selon M. Johnston, «une bonne quantité de travail a déjà été accomplie» non seulement par les instances mises en place depuis 2016 par le gouvernement, mais aussi sous sa gouverne.

Depuis sa nomination au rôle de rapporteur spécial en mars par Justin Trudeau, il dit avoir rencontré plus de 30 hauts fonctionnaires et professionnels du renseignement qui lui ont permis d’avoir un portrait clair de la situation et de son contexte.

Portrait que n’auraient pas eu les médias qui sont à l’origine du scandale, d’après lui. Dans son rapport, il déboulonne plusieurs des reportages publiés ces derniers mois au sujet de l’ingérence dans les élections de 2019 et 2021 et basés sur des fuites de renseignement.

«Plusieurs des documents ayant fait l’objet de fuites et soulevant des interrogations légitimes se révèlent avoir été mal interprétés dans certains reportages médiatiques», écrit-il.

M. Johnston a aussi rencontré une panoplie de ministres et les chefs des partis d’opposition, sauf le chef conservateur Pierre Poilievre, qui a rejeté son offre.

Finalement, le rapporteur spécial plaide pour «déployer tous les efforts possibles pour identifier les personnes qui divulguent des renseignements et les tenir responsables», un plaidoyer qu’a tenu le premier ministre lui-même. Pour appuyer son propos, M. Johnston souligne qu’«on ne peut exclure la malice».