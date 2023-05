La Ligue Frontière de baseball veut séduire la région de Montréal

Des investisseurs québécois sont intéressés par le projet d’accueillir une équipe de la Ligue Frontière de baseball dans la grande région de Montréal. Il a longtemps été question de la Rive-Sud, mais on parle maintenant de la Couronne Nord, selon ce que différentes sources ont confié au Journal.

• À lire aussi: Michel Laplante, l'homme qui fait durer le baseball à Québec

«C’est la première fois qu’il y a un intérêt plus solide, estime Michel Laplante, le président des Capitales de Québec, sans vouloir confirmer la ou les villes ayant démontré de l’intérêt. La pandémie et le possible retour des Expos ont retardé le dossier, mais depuis l’annonce de la fin du projet de garde partagée [avec les Rays de Tampa Bay], ç’a fait "boom"! Il y a eu plusieurs appels de gens montrant de l’intérêt pour un club de la Ligue Frontière dans la région de Montréal au cours de la dernière année.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

C’est bien beau de rêver au retour des Expos et du baseball majeur à Montréal, mais près de deux décennies après le départ de l’équipe, le temps est peut-être venu de penser à une solution mitoyenne. Peut-être.

«S’il y avait eu un stade de 4000 ou 5000 places construit en 2006, 2007 ou 2008, je suis convaincu qu’il y aurait une équipe du baseball majeur présentement à Montréal», avance d’ailleurs Laplante, qui milite pour que la culture du baseball perdure aux quatre coins de la province.

Un match au stade Gary-Carter

Laplante, qui a lui-même fait partie de l’organisation des Expos comme lanceur au niveau AAA en 2000, travaille fort, en collaboration avec la Ligue Frontière de baseball, pour que le circuit ait une équipe dans la grande région de Montréal dans un futur assez rapproché. Peut-être en 2026... C’est d’ailleurs le président des Capitales qui avait les deux mains sur le volant dans le dossier permettant la présentation d’un match de saison régulière, le 3 juin prochain à Montréal, entre les Aigles de Trois-Rivières et les Boomers de Schaumburg. Il s’agit là d’une initiative du circuit.

Une foule de 1200 spectateurs est attendue pour cette prochaine partie prévue au fraîchement rénové stade Gary-Carter, situé dans le parc Ahuntsic.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Si on n’a pas les 1200 billets vendus, on va être déçus, vient ainsi commenter le directeur général des Aigles, Jérôme Duchesneau. On ose croire que ça va partir rapidement.»

L’occasion est belle pour tester le marché. D’ici là, les Aigles devaient entamer leur saison à domicile devant environ 2000 partisans, mardi soir, à Trois-Rivières.

Une option plus réaliste?

Une réalité demeure : plusieurs Montréalais ayant connu la fameuse époque des Expos n’ont rien à cirer du baseball de la Ligue Frontière. Certains disent adorer ce sport, mais versent dans la nostalgie, sans aller voir de matchs dans les stades du Québec durant l’été, préférant se tourner une ou deux fois par année vers Toronto, Boston ou New York. Pour certains, c’est le baseball majeur ou rien.

«Dans la Ligue Frontière, il y a 48 matchs locaux et les billets sont plus abordables, plaide Duchesneau. On n’a pas à payer des joueurs qui gagnent des millions... Pour Montréal, c’est peut-être une option plus réaliste et plus logique, à court terme, que de penser accueillir 81 matchs du baseball majeur par année.»

Construire un stade

En attendant la suite, il y aura donc ce match entre les Aigles et les Boomers au stade Gary-Carter dans une dizaine de jours.

«Ce n’est pas fait pour une équipe professionnelle», convient toutefois Laplante, à propos du stade montréalais, soulignant du même souffle que le travail effectué pour revamper ces installations est magnifique.

«Il y a des stades qui peuvent se construire rapidement», a-t-il par ailleurs évoqué, à propos d’un futur lieu qui pourrait accueillir un club de la Ligue Frontière dans la région de Montréal.

Réduire les coûts

Pour les Capitales et les Aigles, on rêve évidemment d’un carré d’as dans le nord-est avec Québec, Trois-Rivières, Ottawa et... Montréal. On imagine la création de rivalités, une plus grande visibilité dans les médias, mais aussi un intérêt géographique afin de réduire les coûts et simplifier la logistique au niveau des transports.

La Ligue Frontière travaille en ce sens. D’ici là, il a été possible d’apprendre qu’une 16e équipe régulière devrait faire son apparition dans ce circuit de baseball indépendant dès 2024 tandis que les Greys d’Empire State, une formation itinérante, ne reviendra pas.

«Je ne serais pas surpris qu’il y ait 18 ou 20 équipes dès 2025», de lancer Laplante, notant que le baseball majeur poursuit son objectif de réduire encore le nombre d’équipes dans les ligues mineures. Cela permet inévitablement à la Ligue Frontière de récupérer certains marchés, comme ce fut le cas pour les ValleyCats de Tri-City.

À propos de Montréal, il faut davantage penser à 2026. Ou après. Ou jamais... Parce que les 1200 billets pour le match du 3 juin sont encore loin d’être vendus.

«Le marché de Montréal en est un à séduire», d’avouer Laplante.

Photo fournie par les Aigles de Trois-Rivières