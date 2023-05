La nouvelle blonde de Mike Ward est l'ex de Stéphane Rousseau

Mike Ward recevait Stéphane Rousseau et Matthieu Pepper, ce lundi soir, pour une édition spéciale de Sous écoute.



Enregistré en direct de l’Étoile du quartier Dix30 à Brossard, cet épisode était une levée de fonds pour Alain Gaudet, un ami de Ward lourdement handicapé qui souhaite continuer à habiter chez lui, sans déménager dans un CHSLD.



À cette occasion, Stéphane Rousseau et Matthieu Pepper en ont donné pour leur argent aux spectateurs présents, en jasant pendant plus de trois heures avec leur hôte.



Et dès les premières secondes où ils ont été ensemble, Rousseau et Pepper ont mis la table en semant le délire dans la foule.



En fait, à partir du moment où l’interprète de Madame Jigger a affirmé à Ward: «J’ai su qu’on est frères de que**», on peut dire que la soirée était bien lancée!



«Merci de garder ça discret», a répliqué l’animateur.



«Je pensais que ça prendrait une demi-heure avant que ça sorte, mais non», a quant à lui réagi Pepper.



Mike Ward a ensuite expliqué les circonstances de cette nouvelle «fraternité»: «Ma nouvelle blonde, c’est l’ex à Stéphane...»

