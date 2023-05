La vie royale implique «de travailler dur», selon la princesse de Galles

La princesse de Galles s'est confiée sur la vie royale auprès d'écoliers.

Lors d'une visite au Chelsea Flower Show à Londres, Kate Middleton a été questionnée par les enfants sur sa vie et, surtout, sa vie de princesse de Galles.

Dans une vidéo de l'événement obtenue par le Daily Mail, l'un des écoliers demande à la future reine d'Angleterre : «Qu'est-ce que ça fait d'être une princesse ?»

La princesse de Galles a répondu : «Il faut travailler dur... Mais vous savez, le plus intéressant, c'est de rencontrer des enfants comme vous».

La sortie comprenait également une rencontre avec les membres du groupe d'anciens combattants Chelsea Pensioners.

Kate Middleton a rencontré et commencé à fréquenter le prince William à l'université de St Andrew's en Écosse. Ils ont fait une brève pause en 2007, mais se sont remis ensemble plus tard dans l'année et se sont mariés lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster en avril 2011.

Le prince et la princesse de Galles ont trois enfants : le prince George, âgé de neuf ans, la princesse Charlotte, âgée de huit ans, et le prince Louis, âgé de cinq ans. Le couple a célébré son 12e anniversaire de mariage le mois dernier.