Le chemin vers la guérison est toujours long

Je fais partie des malchanceuses qui sont tombées sur un homme possessif et autoritaire après avoir vécu une enfance marquée par la peur et l’abandon. Avec ce mélange toxique, mes chances de m’en tirer indemne étaient minuscules. Aînée de trois, j’ai quitté jeune la maison familiale tant l’atmosphère y était irrespirable. Mon frère a suivi le chemin tracé par mon père en devenant alcoolique et ma jeune sœur a sombré dans la drogue.

J’ai toujours eu pitié de ma mère qui n’avait pas l’équilibre nécessaire pour sauver sa famille du désastre. Je l’ai soutenue jusqu’à son décès d’un cancer il y a huit ans. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma vie était mal barrée vu que j’avais épousé un homme qui, sans être alcoolique comme mon père, n’en était pas moins un pervers diabolique qui, sous prétexte de me protéger du danger, m’empêchait de vivre, et s’apprêtait à faire pareil avec nos enfants.

Avec l’aide de mon CLSC, j’ai été hébergée avec mes enfants dans une maison pour femme en difficulté. Sans cette prise en charge, je ne serais jamais passée au travers de ce qui m’apparaissait comme une montagne infranchissable.

Pour celles qui hésitent encore à sortir d’une relation toxique, j’ose leur dire qu’il faut un courage fou pour le faire et que toutes les raisons leur apparaîtront bonnes pour ne pas sauter dans le vide, mais que cette traversée du désert est essentielle à leur survie, à celle de leurs enfants, et surtout pour mettre un terme au cycle de la violence. Ça m’a pris cinq grosses années à m’en sortir, mais jamais je ne voudrais retourner en arrière.

Rescapée de la vie

Quand l’œuvre de destruction exercée sur une personne remonte à l’enfance, c’est certain que son retour à une vie saine ne se fera pas en un clin d’œil. Se reprendre en main pour acquérir le respect de soi-même demande une volonté sincère de travailler à se reconstruire tout autant que du temps et de l’énergie pour le faire. Mais l’exercice en vaut les efforts. Bravo d’avoir tenu le coup pour vous d’abord et pour vos enfants.