Le président démissionnaire de Tesco, accusé d'agression sexuelle, quitte aussi le promoteur Barratt

Le président démissionnaire du géant britannique des supermarchés Tesco John Allan, accusé dans la presse d'agression sexuelle, va également quitter ses fonctions de président du conseil d'administration de Barratt, a annoncé mardi le promoteur immobilier.

M. Allan «quittera ses fonctions (...) à compter du 30 juin», a précisé Barratt dans un communiqué.

Tesco avait annoncé la semaine dernière le départ de son dirigeant, jugeant que les allégations dont il fait l'objet - et qu'il conteste en grande partie – «risquent de perturber» l'entreprise. Son départ de Tesco sera effectif le 16 juin.

Le CA de Barratt dit lui aussi vouloir éviter «que l'impact des allégations contre John ne perturbe la société», et accélère la transition déjà en cours à sa tête. La nouvelle présidente Caroline Silver, qui devait prendre ses fonctions le 6 septembre, prendra finalement le relais le 30 juin.

Pour autant, «Barratt n'a reçu aucune plainte concernant John Allan pendant son mandat au sein de la société», a assuré l'entreprise dans son communiqué, comme l'avait fait Tesco la semaine dernière.

«Mon départ anticipé de Barratt est le résultat d'allégations anonymes et non fondées portées contre moi» et publiées dans le journal The Guardian, «que je nie avec véhémence», a assuré mardi M. Allan dans une déclaration publiée dans la presse britannique.

«The Guardian» a fait état au début du mois d'accusations selon lesquelles John Allan, 74 ans, avait touché les fesses d'une cadre dirigeante de Tesco en juin 2022 lors de l'assemblée générale du groupe.

Il est également accusé d'avoir touché les fesses d'une employée de la confédération patronale CBI lors du dîner annuel de cette organisation en mai 2019, quand il en était président.

Enfin, «The Guardian» a affirmé que M. Allan, qui a présidé la confédération patronale CBI en 2018 et 2019, a fait des «commentaires inappropriés pendant ces événements et d'autres, similaires, à deux autres employées de la CBI en novembre 2019 et en 2021 respectivement».

Certaines de ces femmes «ont dit avoir été blessées par ces gestes et paroles présumés et considèrent ce comportement comme du harcèlement sexuel», selon le quotidien.

M. Allan avait immédiatement réfuté toutes les accusations contre lui à l'exception de commentaires sur une employée de la CBI en 2019.

Barratt Developments perdait 0,56 % à 498,20 pence mardi peu après l'ouverture de la Bourse de Londres.

Ces démissions interviennent alors que la CBI avait licencié le mois dernier son ex-patron Tony Danker pour «conduite inappropriée au travail».

La CBI est aussi secouée par deux accusations de viol et d'autres accusations de harcèlement sexuel visant plusieurs responsables, des allégations qui ont fait trembler le monde des affaires britanniques.