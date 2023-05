Le «REM de l’Est» doit être connecté au centre-ville, revendiquent des organisations

Le projet structurant de l’Est – anciennement «REM de l’Est» – doit avoir un lien avec le centre-ville, sans quoi il s’agirait d’une «occasion ratée», croient 50 acteurs de la société civile montréalaise.

Des personnes du milieu économique, social et environnemental en ont assez que le projet de transport «navigue encore dans l’inconnu, sans tracé définitif et sans échéancier établi». C’est ce qu’elles ont plaidé dans une lettre ouverte publiée mardi dans «Le Devoir».

«Un REM pour l’Est de l’île de Montréal sans lien au centre-ville, et donc sans lien avec le cœur du réseau pour faciliter et pour permettre des interconnexions simples avec tous les secteurs de la ville, c’est une occasion ratée», ont-elles fait valoir.

Ce projet de transport avait été recommencé presque à zéro il y a un an, lorsqu’il a été repris des mains de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) par Québec et Montréal.

Dans les tracés préliminaires dévoilés depuis, le lien avec le centre-ville a disparu de la carte. Il s’agissait de la potion la plus controversée en raison des structures aériennes dans le projet de la Caisse.

En avril dernier, la ministre Guilbault s’était engagée à déposer une version finale de ce projet d’ici la fin de son mandat en 2026.

Refusant d’attendre aussi longtemps, les signataires souhaitent que Mmes Plante et Guilbault assument leur leadership dans ce dossier.

«Soyons réalistes, entre l’ouverture imminente du REM de l’Ouest et l’ouverture d’un «REM de l’Est», c’est au-delà de 10 ans qui sépareront les deux projets», est-il possible de lire. «L’impact sera majeur pour les résidents de l’Est».

Une option pas écartée

Interrogée à ce sujet en matinée, la mairesse de Montréal a reconnu qu’il était «extrêmement important» que le projet structurant de l’Est soit connecté au centre-ville.

«Dans la première mouture, le REM de l’Est est connecté au centre-ville via la ligne verte qu’on va venir bonifier», a rappelé Mme Plante. «Mais, évidemment, c’est tout à fait envisageable de venir faire un lien direct.»

En février dernier, la ministre Geneviève Guilbault avait également laissé la porte ouverte à cette option.

Le projet structurant de l’Est est aussi très attendu du côté des maires de la Rive-Nord qui refusent d’attendre encore trois ans pour connaître le futur tracé.

Ils y sont d’ailleurs allés de leur propre proposition il y a quelques semaines, en suggérant un tracé à deux branches. La première irait vers Laval, Terrebonne et Mascouche en partant de l’antenne Marie-Victorin. La deuxième se dirigerait vers Repentigny à partir de l’antenne Pointe-aux-Trembles.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) doit faire part de son rapport final en juin.