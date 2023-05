Les chefs pompiers du Québec réclament une rencontre avec François Legault

Préoccupés par la pénurie de main-d’œuvre, les chefs pompiers du Québec ont demandé une rencontre d’urgence avec le premier ministre François Legault. Ils demandent la mise en place d’un comité pour planifier une réforme du milieu de la sécurité incendie.

Dans un communiqué de presse, l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) a exprimé que «les enjeux de pénurie de main-d’œuvre et de relève, la capacité d’offrir une formation nationale uniformisée et les besoins en matériel spécialisé» partout au Québec mettent à risque leur capacité «d’affronter avec assurance l’avenir de la mission et de la profession».

«Si on veut être en mesure d’affronter les réalités auxquelles sont exposés les pompiers d’aujourd’hui, il faut unir nos forces humaines et matérielles», affirme Jean Bartolo, coprésident de l’AGSICQ. «Pour cela, nous allons avoir besoin d’aide; les municipalités ne pourront pas y arriver seules.»

Selon les chefs pompiers, un comité devrait être créé pour optimiser la formation, les ressources matérielles et la force humaine.

Ils ont donc envoyé une lettre au premier ministre Françosi Legault afin de lui signaler que la sécurité incendie au Québec n’est assurée que par 21 000 pompiers, dont moins du quart seulement occupent des postes à temps plein.

«Bien que le gouvernement du Québec collabore avec nous, l’AGSICQ interpelle le premier ministre du Québec sur l’urgence d’agir afin de créer un comité qui implique plusieurs ministères différents pour mettre en œuvre une réforme du service de sécurité incendie au Québec», a ajouté M. Bartolo.