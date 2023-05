Lotto-Max: un gros lot de 70 millions $ non réclamé après 11 mois

L’heureux propriétaire d’un billet gagnant du Lotto Max pourrait bien manquer sa chance de devenir millionnaire s’il ne réclame pas son lot de 70 millions $ avant le 28 juin prochain.

Le billet acheté dans le quartier torontois de Scarborough il y a près d’un an n’a toujours pas été réclamé et expirera bientôt, a fait savoir la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG).

Ce billet c’est avéré gagnant lors du tirage du 28 juin 2022 avec les numéros suivants: 8, 19, 22, 41, 42, 46, 47 et le numéro complémentaire 10.

Poche de manteau, sac à main, boîte à gants d’un véhicule ou même les tiroirs de cuisine, l’OLG invite les personnes susceptibles d’avoir acheté le billet gagnant de vérifier les endroits où ils pourraient l’avoir rangé.

Notons qu’un billet de loterie est valide pendant un an après le tirage. Il expirera donc le 28 juin 2023, sauf si le lot est réclamé avant cette date.

«Si ce billet de LOTTO MAX du 28 juin 2022 expire, le lot de 70 millions de dollars sera remis en jeu par le biais de jeux bonis ou de promotions ultérieures», a indiqué l’OLG par voie de communiqué.