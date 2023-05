«On n'a pas bâti cette équipe pour gagner seulement dans notre ligue, mais pour remporter les grands honneurs» - Patrick Roy

Les festivités de la conquête du trophée Gilles Courteau terminées, le message de Patrick Roy à ses ouailles à leur retour sur la glace ce matin était clair.

Avant même de parler des prochains adversaires, Roy a voulu s’assurer que tout le monde regardait vers l’avant.

«Les gars ont vécu un beau 24 heures et c’était parfait, mais le moment est venu de tourner la page et de se concentrer sur ce qui s’en vient, a résumé l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Diables rouges. On n’a pas bâti cette équipe pour gagner seulement dans notre ligue, mais pour remporter les grands honneurs. Il faudra être prêt parce que nous serons très bien testés en partant contre Kamloops qui évoluera devant sa foule.»

«Aussi affammés»

Même si l’édition actuelle a stoppé une longue sécheresse en remportant le titre des séries éliminatoires pour la première fois depuis 1976, Roy est persuadé que les joueurs ne sont pas rassasiés.

«Si tu as un doute sur notre groupe, tu fais une erreur, a répondu Roy à une question de l'auteur de ces lignes à savoir si ses protégés allaient être aussi affamés qu’en finale du Québec face aux Mooseheads de Halifax. Je suis à 100 pour cent convaincu que les gars vont être aussi affamés et qu’ils seront prêts pour la prochaine étape. Les séries éliminatoires de notre ligue étaient un passage obligé, mais l’objectif a toujours été la Coupe Memorial.»

Roy estime que les célébrations étaient tout à fait normales. «Les gars méritaient de se laisser aller et de profiter de leur victoire avec les partisans. C’est quand même gros ce qu’ils ont accompli en conservant une fiche de 16 victoires et deux défaites face à quatre très bonnes équipes. Le dernier titre ne remontait pas d’hier.»

«Les joueurs ont démontré une bonne exécution ce matin et ils ont repris tranquillement leurs jambes, de poursuivre Roy. On va voyager mercredi et on tiendra un bon entraînement, jeudi à Kamloops. On va être prêt pour notre premier match.»

«Nouveau but en tête»

Nathan Gaucher n’est pas inquiet de la réaction de ses coéquipiers. «On a célébré et ce fut vraiment spécial de partager ces moments avec autant de partisans, mais nous sommes de retour sur la glace avec un nouveau but en tête, a raconté l’espoir des Ducks d’Anaheim. Nous avons le groupe pour oublier le trophée Gilles-Courteau. Depuis le début de la saison, le mot d’ordre est d’y aller une journée à la fois et nous allons continuer dans cette optique.»

«À la Coupe Memorial, chaque partie est un match numéro 7 et on doit gagner chaque rencontre, d’ajouter Gaucher. On va prendre les conseils de Dan (Daniel Agostino) qui a vécu l’expérience l’an dernier avec Shawinigan et Patrick peut aussi nous aider là-dedans.»

Agostino assure lui aussi que les Remparts ne sont pas comblés. «Nous sommes fiers de notre victoire, mais nous avons encore faim et nous ne sommes pas satisfaits, a-t-il résumé. Je me souviens que nous avions échappé une avance de 3-0 contre Saint John l’an dernier à la Coupe Memorial et cette expérience va m’aider cette année. Ça démontre que ce n’est jamais fini.»

Auteur du but vainqueur lors du 6e match qui a propulsé les Remparts à la Coupe Memorial, Pier-Olivier Roy veut revivre l’ivresse de la victoire. «On veut ravoir un party de la Coupe avec nos partisans, a-t-il déclaré. On a trop aimé ça. On veut ramener a Coupe à la maison. Lors de notre premier match, il sera important de connaître un bon départ contre une équipe qui n’a pas joué depuis un petit bout et qui ressentira de la nervosité de jouer à la maison.»

À leur dernier entraînement de la saison au Centre Vidéotron, les joueurs ont revêtu leur uniforme de match pour une photo d’équipe où la mascotte Kobe était présente pour l’occasion. De la nostalgie pour les nombreux joueurs qui ne seront pas de retour la saison prochaine?

«Il n’y avait pas de fébrilité, a assuré Roy. La concentration n’est pas là. L’émotion qu’on veut vivre, c’est celle qui s’en vient.»