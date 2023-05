Plats en aluminium: une usine de Jonquière contre le monde

L'usine de Stobia à Jonquière est la seule au Québec qui fabrique des contenants en aluminium.

Ce marché où l'offre est très limitée a poussé ces entrepreneurs à créer des produits québécois.

«C'est vraiment par manque d'offre que le projet est né. Donc on est issu du marché de la distribution et la majorité des marchés québécois et canadiens étaient servis par des sources d'approvisionnement étrangères. C'est de là qu'on a vu le problème et qu'on a décidé d'y aller. En date d'aujourd'hui, on a créé 21 produits en aluminium, des contenants. Ces produits là en fait, c'est des assiettes attardées, des contenants pour les mets pour emporté, déploies de services pour les entreprises, les traiteurs», mentionne le propriétaire.

