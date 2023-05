Plus de 9 tonnes de feuilles de coca saisies en Bolivie

La Bolivie a saisi 9,2 tonnes de feuilles de coca en provenance du Pérou, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

Un total de 795 paquets ou ballots ont été trouvés par des policiers dans un poids lourd lors d’une fouille sur une route des Andes, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Eduardo del Castillo, soulignant qu’il s’agit d’une des plus importantes saisies de ce type.

L’opération s’est déroulée au milieu de la semaine dernière, mais n’a été officiellement annoncée que lundi.

Le ministre Del Castillo a affirmé que ces feuilles étaient destinées au trafic de drogue et à leur vente illégale sur le territoire bolivien.

La Bolivie a déclaré à plusieurs reprises servir de pont pour l’acheminement de la cocaïne péruvienne vers le Brésil et d’autres pays, mais une telle quantité de feuilles de coca saisie en provenance du Pérou est inhabituelle.

Selon la Commission nationale péruvienne pour le développement et la vie sans drogue, la culture de la coca au Pérou a atteint 80,381 hectares en 2021 et 10% sont utilisés à des fins légales, telles que la mastication et les infusions.

Selon les Nations unies, le Pérou figure parmi les principaux pays producteurs de coca et de cocaïne, avec la Colombie et la Bolivie.