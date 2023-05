Pourquoi pas une vie cinématographique après la mort grâce à l’IA? (Tom Hanks)

Tom Hanks, le célèbre acteur, a suscité un débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) et son impact potentiel sur l'industrie cinématographique. Lors d'une récente interview sur une baladodiffusion, Tom Hanks a envisagé la possibilité que sa carrière se poursuive même après sa mort grâce à l'utilisation des technologies d'IA.

Selon Tom Hanks : « n'importe qui peut désormais se recréer à n'importe quel âge grâce à l'IA ou à la technologie du deepfake. Je pourrais être renversé par un bus demain et c'est tout, mais mes performances peuvent continuer ».

Nouvelles perspectives artistiques selon Hanks

Il a suggéré que son image pourrait être recréée, ce qui lui permettrait d'apparaître indéfiniment dans des films. Si ce concept ouvre de nouvelles perspectives artistiques, il soulève également des questions d'ordre éthique et juridique.

M. Hanks a fait référence à la prévalence croissante de l'IA et de la technologie du deepfake ou hypertrucage, en soulignant son évolution depuis sa participation au film The Polar Express en 2004. Ce film s'est distingué par le fait qu'il s'agissait du premier film d'animation utilisant la technologie de la capture numérique de mouvements.

M. Hanks a souligné la nécessité d'engager des discussions au sein de l'industrie cinématographique afin de protéger les droits des acteurs et la propriété intellectuelle face à ces avancées technologiques.

AFP

Des acteurs virtuels à la place d’humains

L'acteur a reconnu que les versions d'acteurs générées par l'IA pourraient potentiellement jouer dans des films que les acteurs originaux n'auraient pas choisis. Il a reconnu que si certains publics peuvent être en mesure de distinguer les performances réelles de celles de l'IA, d'autres peuvent ne pas s'en soucier ou ne pas remarquer la différence. Cela soulève des questions sur la valeur et l'authenticité des acteurs humains dans une industrie de plus en plus influencée par l'IA.

L’IA comme outil créatif ou comme menace

L'impact de l'IA s'étend au-delà de l'industrie cinématographique et au monde de la musique. L'utilisation de l'IA dans la création musicale a suscité des réactions mitigées de la part des artistes. Si certains musiciens considèrent la technologie comme un outil créatif, d'autres s'inquiètent de sa capacité à cloner les voix et à manipuler l'expression artistique. L'exemple récent d'une chanson utilisant des voix clonées qui a été retirée des services de diffusion démontre le débat en cours autour de l'IA dans la musique.