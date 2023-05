PQ-Bloc: l’heure de la grande réconciliation a sonné

Faut croire que ces temps-ci, il y a surenchère dans le département prisé des votes de confiance. Après les 98,61 % de François Legault et les 98,5 % de Paul St-Pierre Plamondon, le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, récolte à son tour un beau gros 97,25 %.

Réunies en congrès à Drummondville, les troupes bloquistes en ont aussi profité pour célébrer leurs retrouvailles avec le Parti Québécois, leur parti « frère », qu’ils avaient pourtant délaissé.

Au cours des dernières années, pendant que le PQ agonisait, le Bloc Québécois flirtait en effet avec le gouvernement caquiste. Or, depuis que PSPP a réussi à hisser son parti au deuxième rang chez les francophones, les amourettes caquistes du Bloc devenaient plus gênantes.

Sans compter que le gouvernement Legault, tout en conservant une avance solide dans les sondages, connaît un début cahoteux de second mandat. Pour le Bloc et le PQ, l’heure de la grande réconciliation était donc venue.

Au congrès bloquiste, toute la famille souverainiste était conviée, dont Gilles Duceppe, Pauline Marois et le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP).

Leur message était simple. Suivant l’impulsion de PSPP, l’option souverainiste, après des années de silence, reprend du galon jusqu’au Bloc.

La grande séduction

Cherchant à rapatrier au PQ une partie de la diaspora souverainiste réfugiée à la CAQ, PSPP, dans son discours, a même placé Justin Trudeau, Pierre Poilievre et François Legault dans le même panier de « fédéralistes ».

D’ici les élections québécoises de 2026, ce sera sûrement l’une des « lignes » principales du chef péquiste. Son but : tenter de séduire d’anciens électeurs péquistes convaincus par la CAQ que son nationalisme identitaire vaut mieux qu’un grand rêve devenu inatteignable.

Et c’est peut-être là, dans cette perception même d’un Grand Soir impossible, fondée ou non, que PSPP trouvera son plus grand obstacle d’ici 2026.

En misant sur une promotion décomplexée du projet indépendantiste pour la première fois au PQ depuis le référendum de 1995, PSPP ramène enfin son parti à sa raison d’être.

Le long silence du PQ sur son option avait d’ailleurs fortement contribué à la désertion d’une part substantielle de son électorat. Après tout, sans raison d’être, un parti se condamne lui-même à l’inutilité.

À la fois obstacle et défi

En même temps, le chef péquiste, tout en prenant le pari courageux de sortir le discours souverainiste des limbes, prend le risque de se buter à cette perception ambiante d’un combat légitime, mais voué à l’échec.

Dans cette histoire, l’ironie est en effet cruelle. Après 95, moins le PQ défendait son option par crainte de l’empêcher de prendre ou de conserver le pouvoir, moins les souverainistes ont eu le goût de voter pour lui.

Au fil des années, l’impact fut dévastateur. Les jeunes générations ont baigné dans une dynamique politique dans laquelle le projet indépendantiste était absent. En plus du souvenir pénible de la charte des valeurs, le discours rendant le fédéral responsable de tous les maux de la terre ne les attire pas plus.

Happés par le même vacuum, plusieurs souverainistes moins jeunes en sont venus à voir leur projet comme étant toujours souhaitable, mais dorénavant irréalisable.

Pour PSPP et son parti, cette combinaison est à la fois leur plus grand obstacle et leur plus grand défi.

D’ici 2026, sauront-ils dépoussiérer suffisamment leur projet pour intéresser une partie des plus jeunes tout en convainquant les souverainistes de longue date, mais désabusés, que le jeu en vaudrait encore la chandelle ? À suivre.