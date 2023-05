Promis par le responsable des sports Gosselin: un comité municipal «bidon» sur le baseball, dénonce l’opposition

L’opposition d’Équipe Priorité Québec (EPQ) affirme que le comité promis pour réfléchir à l’amélioration des terrains de baseball est «inexistant» et «bidon» et que la Ville de Québec sous-investit dans ces infrastructures.

Le conseiller Stevens Mélançon et le chef d’Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet, ont convoqué les médias hier sur un terrain de baseball du parc Henri-Casault. M. Paquet a soutenu que le responsable des sports, membre associé au comité exécutif, Jean-François Gosselin, s’est «traîné les pieds» depuis l’an dernier.

Il avait promis de mettre sur pied un comité pour réfléchir à l’entretien et au développement des infrastructures de baseball à Québec et d’y inclure des représentants d’associations. La capitale compte une cinquantaine de terrains.

Photo Stéphanie Martin

Deux rencontres d’information

Or, affirment les deux membres d’EPQ, rien ne s’est fait depuis l’an passé, excepté deux rencontres d’information auxquelles M. Gosselin n’assistait pas.

«On dit qu’on va mettre les argents, on dit qu’on va créer un comité et qu’on va transformer des terrains. Dans le fond, vous savez c’est quoi? C’est une annonce bidon. On ne fait rien. On n’a pas formé le comité», a lancé M. Paquet.

Il déplore que les sommes investies pour l’entretien des terrains soient insuffisantes. Il faudrait selon lui injecter au minimum 1 M$ par an. Or, pour les cinq prochaines années, 4 M$ sont prévus et 2,5 M$ pour les cinq années suivantes. «C’est clair qu’on ne peut pas arriver avec ça.» Il appelle à la «volonté politique» pour hausser ces sommes.

Selon M. Paquet, les associations sont déçues et se plaignent de la situation.

Le conseiller Jean-François Gosselin réagira mardi après-midi.

Plus de détails à venir...