Sophie Brochu rejoint le conseil d’administration de CGI

L’ancienne présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a rejoint la multinationale de services-conseils en technologie de l'information CGI pour siéger au sein de son conseil d’administration.

Mme Brochu cumule une trentaine d’années d’expérience dans le secteur énergétique en dirigeant notamment le distributeur gazier Énergir avant de prendre les commandes de la société d’État qu’elle a quitté récemment.

«Nous sommes honorés d'accueillir Sophie Brochu au sein de notre conseil d'administration», a indiqué dans un communiqué Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI, mardi.

«Son expertise de pointe du secteur de l'énergie ainsi que son expérience à la direction de grandes organisations cotées en bourse et gouvernementales profiteront grandement à nos clients, à nos professionnels et à nos actionnaires», a ajouté M. Godin.

«Je suis ravie de me joindre au conseil alors que CGI continue de consolider sa position à titre de l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en management et en TI au monde», a précisé de son côté Mme Brochu.