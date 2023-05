Un cold case résolu, d’autres à venir, dit la police

Après avoir officiellement identifié le tueur d’une adolescente de 16 ans assassinée il y a près d’un demi-siècle, la police de Longueuil affirme être désormais en mesure d’élucider d’autres meurtres non résolus grâce à une poussée technologique impliquant l’ADN.

« Cette année, on en aura minimalement un autre, et après ce sera deux à trois par année », a lancé hier Pierre Duquette, inspecteur chef du service à la communauté enquêtes, au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

« Pour moi, c’est une avancée qui va nous donner un grand coup de pouce », a-t-il poursuivi.

JONATHAN TREMBLAY/ JdeM

Dans ses locaux, le SPAL a annoncé avec fierté hier avoir résolu l’agression sexuelle et le meurtre de Sharron Prior, survenu le 29 mars 1975, pas moins de 48 ans après les faits.

Ce soir-là, Sharron Prior devait se rendre dans une pizzéria du quartier Pointe St-Charles, à Montréal. Elle n’y a jamais mis pied.

Elle a plutôt été enlevée et violée avant d’être brutalement tuée. Sa dépouille a été trouvée trois jours plus tard, dans un champ de Longueuil.

ARCHIVES/JOURNAL DE MONTRÉAL

Écoutez l'entrevue avec Pierre Duquette, inspecteur-chef des enquêtes au Service de police de l'agglomération de Longueuil sur QUB radio :

Une seule famille

Depuis, les autorités ont travaillé d’arrache-pied pour résoudre ce crime sordide, en vain, jusqu’à tout récemment.

C’est nulle autre qu’une nouvelle technologie dans le domaine de la généalogie génétique qui a permis aux enquêteurs d’établir un lien entre un morceau de chemise retrouvé sur la scène du crime et Franklin Maywood Romine, un Américain de la Virginie-Occidentale.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LONGUEUIL

En analysant l’ADN retrouvée sur la scène de crime, les biologistes judiciaires ont pu restreindre les suspects potentiels à quelques membres d’une même famille, uniquement.

Les enquêteurs du SPAL ont ensuite réalisé qu’un de ces individus avait habité à Montréal, au moment du drame, et avait un lourd dossier criminel.

Franklin Romine est par la suite décédé ici en 1982, à 36 ans, avant d’être enterré aux États-Unis.

Prouvé à 100%

Le 2 mai dernier, la dépouille du suspect numéro 1 a été déterrée avec permission de sa famille pour y prélever de l’ADN.

Les résultats de ces expertises ont prouvé à 100% que l’homme né en avril 1946 était bel et bien le tueur qu’il tentait d’identifier.

« On n’a pas été chanceux, on a fait notre travail », a dit fièrement hier Sarah Noël, biologiste du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

Et ce travail, la famille de Sharron Prior, présente pour la conférence de presse, l’a grandement reconnu.

« Vous avez pris les moyens pour nous donner les réponses qu’on cherchait depuis 48 ans, a laissé tomber Maureen Prior, une des deux sœurs de la victime qui ont exprimé toute leur gratitude. Sharron, tu es toujours restée dans nos coeurs. Tu peux maintenant reposer en paix. »

JONATHAN TREMBLAY/ JdeM

Ce dénouement n’a pas seulement fait du bien aux proches de l’adolescente tuée, mais aussi aux nombreux enquêteurs qui se sont relayés le dossier au cours des années.

« Ç’a été un soulagement. On est fier et on espère pouvoir aider d’autres familles endeuillées, a souligné le sergent détective Eric Racicot, en charge de l’unité des homicides non résolus.