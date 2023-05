Un nouveau directeur des finances à la Ville de Lévis

La Ville de Lévis a procédé à la nomination de deux directeurs qui occuperont des postes importants au sein de son organigramme.

Le conseil municipal a d’abord recommandé l’embauche de Frédéric Moisan au poste de directeur des finances et de la trésorerie. Les élus ont entériné cette décision au début de la séance de mardi soir, le 23 mai 2023.

M. Moisan était directeur général du Centre de ressources pour familles militaires Valcartier depuis 2019. Pour ce même employeur, il a assumé la fonction de directeur des finances et de l’administration pendant trois ans.

Il détient une expérience de plus de 15 ans en administration de fonds publics au sein d’organismes paragouvernementaux et d’organismes sans but lucratif.

M. Moisan est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Il a complété un microprogramme de deuxième cycle de PEP / CGA à l’Université de Sherbrooke et détient sa licence de comptable professionnel agréé (CPA). Il entrera en poste 19 juin prochain.

Septième plus grande ville du Québec, Lévis a présenté un budget équilibré totalisant 358,7 millions de dollars pour 2023.

Développement économique

Étienne Talbot devient également directeur du développement économique et de la promotion.

Détenteur d’un baccalauréat en science du loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Talbot complète une maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique.

Photo fournie par la Ville de Lévis

Depuis 2019, il était directeur du YMCA de Saint-Roch. Entre 2013 et 2018, il a été directeur du développement et de la promotion à la Commission de la capitale nationale du Québec. Il a également occupé, entre 2010 et 2013, les fonctions de directeur du bureau de développement touristique et des événements à la Ville de Québec. Il entrera en poste le 3 juillet prochain.

Les contrats de travail de ces deux cadres demeurent confidentiels.

«Au nom du comité de direction, nous leur souhaitons du succès dans leurs nouvelles responsabilités», a souligné Stéphane Lafaut, directeur général de la Ville de Lévis.