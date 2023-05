Un retour attendu et réussi

Photo fournie par la Caisse de la Nouvelle-Beauce

Après trois ans d’absence, le fameux Déjeuner des policiers était de retour en Nouvelle-Beauce, le 13 mai dernier, à la Cache à Maxime de Scott. Desjardins était sur place avec sa caisse mobile et la Sûreté du Québec avait déployé un de ses blindés et son quartier général sur roues. L’événement a permis d’amasser 20 000 $ pour la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale. De plus, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a remis un montant de 75 000 $ pour l’acquisition d’une 2e résidence pour la Maison de la famille qui deviendra bientôt le Pavillon Desjardins, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu. Un total de 95 000 $ a donc été remis aux organisateurs. Sur la photo, à l’avant de gauche à droite : Luce Lacroix, de la Maison de la famille ; Pascal Lessard et Estelle Lehoux, pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce. À l’arrière : les policiers Tommy Bolduc, Marie-Joëlle Girard et Julien Lemieux.

Quelque part l’inattendu

Jusqu’au 11 juin, Diffusion culturelle de Lévis (DCL) présentera l’exposition Quelque part l’inattendu, des œuvres récentes d’Isabelle Lockwell au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis. Cette exposition comporte deux volets : le premier regroupe des acryliques colorées et narratives aux accents oniriques et ludiques qu’on lui connaît ; le second, où l’artiste se dévoile, est constitué d’œuvres plus intimes souvent accompagnées d’un poème.

Bonne chance Aki Sushi !

L’entreprise Aki Sushi, qui compte plus de 130 succursales partout au Québec (supermarchés) et qui a séduit les consommateurs par sa fraîcheur et la qualité exceptionnelle de ses produits, se retrouve parmi les finalistes de la catégorie « Stratégie d’affaires à succès » du prestigieux concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et présenté ce soir au Palais des congrès de Montréal. Aki Sushi s’est démarquée au cours des dernières années pour avoir innové dans ses pratiques, consolidé ses relations d’affaires et amélioré les opérations globales de l’entreprise, tout cela en ayant à cœur le bien-être de son équipe de gestion, de ses franchisés et de ses employés. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur de Aki Sushi.

WAQ

Plus de 80 conférences et activités sont à l’agenda de la 12e présentation du WAQ à Québec, le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord qui s’ouvre aujourd’hui au Terminal de croisières de Québec. Jusqu’à jeudi, l’événement abordera, dans une formule plus festive que jamais, des thématiques « classiques », comme la communication et le marketing, le développement, le design et l’innovation en plus de trois nouveaux volets qui s’ajoutent à la programmation : le jeu vidéo, les communications dans l’administration publique et les compétences transversales (soft skills). Le Web à Québec (WAQ) offre année après année depuis 2011 trois jours de conférences et d’ateliers d’une qualité exceptionnelle dans une ambiance festive pour les membres de l’industrie du web avides de nouvelles connaissances et d’opportunités. Pour voir la programmation : webaquebec.org.

