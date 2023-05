Une nouvelle vie en vidéo sur demande pour Aimer à nouveau, le film mettant en vedette Céline Dion

Deux semaines après sa décevante sortie en salle, le film Aimer à nouveau est déjà disponible en vidéo sur demande. Les fans donneront-ils enfin une chance à la comédie romantique mettant en vedette Céline Dion?

C’est sans tambour ni trompette que le film Aimer à nouveau (ou Love Again, dans sa version originale anglaise) vient tout juste d’être ajouté au catalogue de différentes plateformes de vidéo sur demande. Il faut dire que sa sortie au cinéma, le 5 mai dernier, n’a pas créé de grands remous dans les salles obscures. En effet, ses résultats au box-office ont été qualifiés de «décevants» par certains et même de «flop monumental» par d’autres.

Au Québec, ses deux premières semaines d’exploitation ont rapporté un peu moins de 200 000$ en recettes, selon les données colligées par l’agence Cinéac. En Amérique du Nord, c’est un total de 7,9 millions de dollars canadiens que Céline Dion et ses covedettes ont réussi à récolter durant cette même période. Le film tient encore l'affiche dans quelques salles de la province.

Critiques négatives

La sortie du film a été plombée par des critiques peu tendres à son égard. Selon le site Rotten Tomatoes, qui compile les critiques de journalistes spécialisés, seulement 25% des membres des médias ont accordé une note favorable à Aimer à nouveau.

Dans cette plus récente offrande du cinéaste James C. Strouse, un journaliste (Sam Heughan) demande l’aide de nulle autre que Céline Dion pour rencontrer – et conquérir – une femme (Priyanka Chopra Jonas), dont il n’a que le numéro de téléphone.

Le tournage d'Aimer à nouveau s’est déroulé en Angleterre et aux États-Unis entre octobre 2020 et le début de l’année 2021, soit avant que la diva de Charlemagne ne prenne une pause professionnelle. Céline Dion est toujours en congé forcé en raison de son syndrome de la personne raide (SPR) qui l'afflige depuis près de deux ans.