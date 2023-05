Victimes de grossophobie après leur montée des marches à Cannes

Plusieurs jeunes femmes qui ont monté les marches du palais des festivals dans le cadre du Festival de Cannes ont été victimes de propos grossophobes sur les réseaux sociaux dans les derniers jours.

L’influenceuse française, Léna Situations, a notamment été insultée sur la taille de ses cuisses.

La jeune femme de 25 ans portait une tenue Vivienne Westwood pour la montée des marches de «The Idol», mais elle a reçu un torrent de messages insultants de la part de trolls.

«Avec ses jambes, elle ne devrait pas mettre de ce genre de tenues», a partagé un utilisateur. «Trop de burgers», écrit un autre. «Trop grosses cuisses dommage», renchérit un autre, avant d'ajouter «Non c'est vrai on dirait une dinde de chez Pierre Dodu enveloppé dans son filet».

Si tous ces commentaires, et bien d'autres cités par Léna Situations dans sa Story Instagram l'ont particulièrement touchée, c'est parce que, pour une fois, la vedette se «sentait bien».

«J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps... jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids j'en suis consciente, ma morphologie a changé j'en suis consciente, mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis deux ans j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de monter une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J'essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez en confiance pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. J'essaie de parler uniquement à une communauté qui elle aussi est dans cette envie d'envoyer du positif et vivre les moments de vie pleinement», explique Léna Mahfouf, de son vrai nom.

Elle a ensuite dénoncé les diktats et les remarques sur les réseaux sociaux.

«Depuis jeunes, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal que dès que je ne rentre plus dans mon 36 je reçois des "tu manges bien à la cantine" ou "félicitations pour le bébé" », a-t-elle ajouté.

Une jeune actrice a également attiré les foudres de certains internautes en fin de semaine, Anna Biolay, 20 ans.

Cette dernière était présente à Cannes pour présenter le film «Rosalie» notamment en compagnie de son père, le chanteur français Benjamin Biolay.

La jeune femme a été ciblée par des commentaires désobligeants sur son physique, mais aussi sur son statut de «nepo baby» alors qu’elle est la fille de Biolay et de Chiara Mastroianni, elle-même fille de la comédienne Catherine Deneuve et de l’acteur italien Marcello Mastroianni.

La tante d’Anna Biolay, Coralie, a pris sa défense sur les réseaux sociaux, affirmant que la jeune comédienne avait passé tous les castings comme n’importe qui.

«Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d’être la fille de et de surcroît n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler ( évidemment !) elle lit qu’elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère... en d’autres termes qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’ a rien à faire dans le paysage cinématographique français», a-t-elle écrit.