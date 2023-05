Voici la première cause de divorce, selon un avocat américain

Un avocat américain spécialisé en divorce s’est penché sur la première cause de séparation, selon ses observations et en se basant sur un thème qui revient régulièrement dans son bureau: la fatigue des femmes.

• À lire aussi: Elle se fiance avec le troisième homme le plus riche au monde

• À lire aussi: Kim Kardashian n’est pas pressée de se remettre en couple

«Je vois des mères qui travaillent et qui font tout, et je vois des maris qui regardent et se disent “huh, je n’ai rien à faire”! [...] C’est ça le thème. Et les femmes sont fatiguées», a indiqué l’avocat Dennis R Vetrano Jr dans une vidéo sur TikTok, qui a été visionnée plus de 7,7 millions de fois en quelques semaines.

Basé à New York, l’avocat américain a ainsi souligné que la fatigue des femmes est un «thème majeur» dans les nombreux cas de divorce qui foulent la porte de son cabinet: une affirmation qui a été confirmée par plusieurs internautes, selon ce qu’a rapporté The Independent.

«J’avais moins de travail comme mère monoparentale de deux enfants que comme mère mariée», a commenté une internaute sous la vidéo.

Même son de cloche chez une autre femme, qui a estimé avoir nivelé sa qualité de vie en réduisant son stress, comparant son ex-mari à «un enfant de moins à prendre soin», peut-on lire. Néanmoins, une troisième a également indiqué que les femmes se retrouvent souvent avec le poids du divorce sur les épaules, puisqu’elles doivent trouver un avocat, remplir la demande et créer l’horaire de coparentalité.

«La réalité c’est que ça ne devrait pas être le cas, mais beaucoup sont beaucoup moins stressées post-divorce», a ajouté l’avocat, selon le média britannique.

En moyenne, les maris ajouteraient sept heures de tâches ménagères en surplus par semaine à leur femme, selon ce qu’aurait estimé une étude réalisée par l’Université de Michigan en 2016, a indiqué The Independent.