Wes Anderson débarque à Cannes avec son armada de stars

Défilé de vedettes sur le tapis rouge à Cannes: la projection d'«Asteroid City» de Wes Anderson, en lice pour la Palme d'or, a été précédée d'une montée des marches étoilée mardi, à la hauteur de sa distribution ahurissante.

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Matt Dillon... Une vingtaine d'acteurs et d'actrices, fidèles du cinéaste américain ou nouveaux venus, ont fait crépiter les flashs à l'extérieur du Palais des festivals, après une arrivée collective en bus sous les applaudissements d'une foule nombreuse.

AFP

Manquaient tout de même à l'appel - entre autres - Tilda Swinton, Jeff Goldblum, ou Margot Robbie, qui prêtera cet été ses traits à la poupée Barbie, aux côtés de Ryan «Ken» Gosling.

De retour en compétition deux ans après «The French Dispatch», qui se déroulait dans une France de carte postale, le Texan situe cette fois son action dans une ville américaine fictive en plein désert, rassemblant parents et étudiants pour des compétitions savantes.

«Je regarde Cannes par rapport aux autres films que je connais qui y ont été montrés, et je me sens chanceux d'être sélectionné au même endroit qu'eux. Pour moi, c'est une chance de faire partie de cette histoire du cinéma», confiait-il mi-mai au New York Times.

AFP

Débarqué pour la première fois à Cannes avec «Moonrise Kingdom» en 2012, Wes Anderson, connu pour son style ironique et désuet, offre un cinéma immédiatement reconnaissable avec une palette visuelle rétro et un goût de la symétrie, souvent imité sur Instagram.

Reste à voir s'il parviendra à séduire le jury présidé par Ruben Östlund, chargé de départager les 21 œuvres en course pour la Palme d'or.

Coupures

Autre cinéaste en lice mardi soir: l'Italien Marco Bellocchio, 83 ans, grand habitué de Cannes et distingué en 2021 d'une Palme d'or d'honneur.

L'auteur de films dénonçant la religion ou l'armée plonge avec «L'enlèvement» dans l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, un enfant juif converti de force. Le film a pour cadre le quartier juif de Bologne où en 1858, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara pour y prendre leur fils de 7 ans et lui donner une éducation catholique.

Bellocchio va-t-il enfin connaître la consécration, alors que le cinéma italien n'a plus été couronné depuis plus de 20 ans?

Le trophée tant convoité lui a toujours échappé malgré ses huit sélections depuis «Le saut dans le vide» en 1980, jusqu’au »Traître» en 2019, sur un repenti de la mafia.

L'Italie aura deux autres chances de remporter la Palme avec Nanni Moretti, sacré en 2001 pour «La Chambre du fils» et qui revient mercredi avec «Vers un avenir radieux», et Alice Rohrwacher, une autre habituée de Cannes, qui suit un jeune archéologue mêlé à un groupe de pilleurs de tombes dans l'Italie des années 1980 dans «La chimère», en compétition vendredi.

À quatre jours du palmarès, c'est «Les feuilles mortes» du Finlandais Aki Kaurismaki qui fait la course en tête, dans le panel de critiques compilé par la revue Screen, qui fait référence.

En marge du Festival, des coupures de gaz et d'électricité, revendiquées par le syndicat CGT, mobilisé contre la réforme des retraites, ont notamment touché des restaurants sur les plages, où le service de la mi-journée a été perturbé. Aucune coupure n'a néanmoins eu lieu dans l'enceinte du Festival.

Trois hommes, employés des distributeurs GRDF et Enedis, ont été interpellés «en flagrant délit», a indiqué à l'AFP une source policière. Ils devront suivre un stade de citoyenneté, selon le procureur.