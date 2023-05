DEFOY, Claude



Aux Résidences Chanoine-Scott, le 28 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Defoy, époux de feu madame Rolande Faucher-Bussières. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Defoy laisse dans le deuil, ses enfants : Alain, Line (Jean Raymond) et Stéphanie (Mark-André Asselin); ses petits-enfants : Antony (Karolane Duclos), William et Jordan; sa sœur Rita Defoy (feu Léopold Delisle). Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs de la famille Defoy. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Gilberte Faucher-Leclerc (feu Gérard Pelletier), Florence Faucher (feu Yvon Julien), feu Robert Faucher (Louisette Julien); sa filleule Diane Faucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à partir de 10h à l'église sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées auVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/