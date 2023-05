PLANTE, Céline Morel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mai 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Céline Morel, épouse de M. Gabriel Plante. Elle était la fille de feu M. Lionel Morel et de feu dame Thérèse Roy. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans., où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux Gabriel, sa fille Julie; ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs : Monique, Daniel (France Blais), Sylvie, Jean-Louis, Guy (Patricia Hamel) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Plante : Jacqueline (Feu Wilfrid Côté), Ursule (feu Sarto Mathieu), Valeda (André Simon), Mado (Paul Ayers), Suzanne (feu Claude Vandal), feu Dominique, feu Hélène, feu Jacques, feu Antoine, feu Joachim, feu Jean-Baptiste ; ses filleuls : François, David, Dominik, ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrières neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents et son frère Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org ou à la fondation Diavie, 979, de Bourgogne, Local 180, Québec (QC), G1W 2L4, tél. : 418-656-6241|Téléc. : 418 656-6323 | diavie.org