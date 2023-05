Après un départ difficile, les Capitales brassent la soupe

Un nouveau receveur, de nouveaux bras au monticule et d’autres changements à venir. Le début de saison des Capitales, qui présentent un dossier de deux victoires et sept revers à l’approche d’un retour à domicile pour cinq matchs, n’est clairement pas celui qui était escompté.

Les Capitales sont derniers dans la section Est, eux qui présentent la même fiche que les Greys d’Empire State, la formation itinérante de la Ligue Frontier.

Ce n’est évidemment pas digne des champions en titre et de ce à quoi les Capitales ont habitué leurs fidèles au fil des ans.

Tandis que le gérant Patrick Scalabrini s’attendait à des moments difficiles au bâton, l’attaque ne se tire somme toute pas trop mal d’affaires, elle qui loge en milieu de peloton dans la plupart des statistiques significatives. Défensivement, le portrait est tout autre.

Seules trois équipes ont accordé plus de points que les 56 concédés par les Capitales. Avec 10 erreurs, l’équipe se tire aussi dans le pied.

«Il n’y a pas vraiment de positif à tirer. On voulait voir ce qu’on a sous la main et même si on est loin d’appuyer sur le bouton de panique, on réalise qu’il y a certains éléments que je n’aime pas. On va faire quelques changements et assez rapidement.

«J’ai l’impression qu’il y en a qui sont un peu trop relaxes. Peut-être que les changements vont amener un électrochoc. Je ne sens pas tant de sentiment d’urgence dans le cas de certains gars et ce sera peut-être trop tard (pour eux) de toute façon», a signalé Scalabrini lors d’un entretien.

Un receveur défensif

Chez les receveurs, la fracture à la cheville de Reece Yeargain a forcé Scalabrini à le remplacer par Jordan Siket.

«C’est un receveur purement défensif, mais il va nous donner un coup de main. Contre nous avec les Black Sox, il a avait épinglé trois de nos coureurs. Je veux aussi un autre joueur d’avant-champ. Oui, je veux qu’on s’améliore offensivement, mais pour l’instant la priorité est de stabiliser le tout en arrêtant de faire des cadeaux», a expliqué Scalabrini.

Tago près d’un retour

Marcel Tremblay/Agence QMI

Ce qui permet au gérant de rester relativement calme, c’est que le groupe de lanceurs devrait se replacer.

Les nouvelles sont bonnes dans le cas du partant Pete Tago, qui se remet bien d’une blessure à un bras.

«Il a lancé hier (mardi) à environ 90% d’intensité et c’était de toute beauté. Il n’a ressenti aucune douleur. Il a fini ça avec un grand sourire et un beau câlin à notre physiothérapeute! On ne brusquera pas les choses, mais d’après moi, il y a de bonnes chances qu’on puisse le réactiver d’ici une semaine», estime Scalabrini.

Déjà, le nouveau venu Ruben Ramirez, qui s’est ajouté à l’échiquier vendredi dernier, a excellé à son premier départ en concédant un seul point en six manches.

Les deux Panaméens Steven Fuentes, qui devrait occuper le rôle de deuxième ou troisième partant, ainsi que le releveur Abdiel Saldana, se joindront à la formation d’ici quelques jours tout au plus. Michael Brettell, un ancien de l’organisation des Cardinals de St-Louis, ajoute aussi du muscle et de l’expérience à l’enclos de relève.

«Le moral des gars reste positif, surtout en voyant les beaux ajouts», signale le patron.

Vivement le beau temps!

Les Capitales n’ont disputé que trois matchs à la maison et leur moyenne de 1647 spectateurs va certainement gonfler au cours des prochaines semaines. «On est encouragés malgré les températures exécrables qu’on a eu. Le mois de mai, c’est toujours difficile. Les ventes vont quand même très bien. C’est sûr qu’un mercredi à 6 degrés, c’est plus difficile de faire sortir les gens, mais la météo est encourageante pour en fin de semaine et je suis convaincu qu’on aura de belles foules», a résumé Scalabrini.

Des départs décevants

La semaine dernière, les Capitales ont été contraints de se départir des services des lanceurs Landon Leach et Greg Duncan en raison de blessures. C’est une première décision difficile pour Scalabrini, surtout dans le cas de Leach. «C’est très décevant parce qu’on le voyait gros dans notre rotation de partants. Dans les deux cas, leur bilan médical fait en sorte qu’on ne croit pas à leur retour imminent. S’ils sont de retour en fin de saison, tant mieux. Leach, on le veut avec nous à moyen et long terme, donc on espère qu’il va se replacer, mais ça ne regarde pas bien à court terme.»

En confiance

Même s’il s’attendait à mieux pour lancer la saison, Scalabrini se console avec le fait que les trous dans son alignement sont apparus très tôt. «La beauté de la chose c’est que nous avons démontré des lacunes évidentes dès le départ, ce qui fait qu’on a une idée claire de ce qui ne fonctionne pas et on peut le replacer. Je suis assez confiant, par mon expérience. Je pense qu’on sera quand même une bonne équipe dans la ligue. On est proche avec les nouveaux gars qui rentrent.»