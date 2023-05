POULIOT, Jean-Claude



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Claude Pouliot, fils de feu Josaphat Pouliot et de feu Julia Rochefort et l'époux de Gisèle Dion. Il demeurait à La Durantaye. La famille recevra les condoléances au:, jour des funérailles, à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacynthe, Sylvie (Robert Pilote), Nicole (Dominique Pelletier), Jacques (Élise Janssen), Bertrand (Suzanne Ethier), Johanne (Steve Wall), feu Raymond, Doris (Nicolas Michaud), Martin (Martine Mariage), Brigitte (Richard Gosselin); ses 16 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Monique (feu Jean-Claude Martel), feu Benoit (Rachel Lamontagne), Pierre (Monique Gagné), feu Louise (Guy Marquis), et feu Jeannine (Jean-Guy Lavoie). De la famille Dion, il était le beau-frère de : Yolande (feu Paul Vermette), feu Jeanne-D'Arc (feu Hector Laverdière), feu Paul-Aimé, feu Frère Réal, feu Thérèse, feu Normand, Gilles (Pauline Tanguay), feu Hélène, Noëlla (Claude Rioux) et Cécile (Vincent Deschênes). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie Dre Christine Shink et Dre Gabrielle Harvey, le personnel de l'urgence et du 7è étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes à la Fabrique de La Durantaye (disponibles sur place). La direction des funérailles a été confié à la :