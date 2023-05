Baseball junior élite: des nouveaux gérants pour les Alouettes de Charlesbourg et les Diamants de Québec

Les Alouettes de Charlesbourg et les Diamants présenteront un nouveau visage à la barre de leur équipe respective pour la 77e saison de la LBJEQ.

Ancien membre de l’organisation des Blue Jays de Toronto, Kevin-Denis Fortier prendra les rênes des Alouettes après quelques années comme adjoint de Josue Peley qui demeurera impliqué notamment comme directeur-gérant.

«C’est seulement le titre qui change, a souligné Fortier au sujet de sa promotion. Depuis trois ans, on coache ensemble. Toutes les décisions stratégiques, de transactions et autres sont prises de façon commune. En raison de son travail et parce qu’il jouera plus souvent cette année, Josue sera moins présent, mais on se parle quasiment à tous les jours et pratiquement plus souvent qu’à ma femme.»

«On a eu besoin d’une période d’adaptation à notre première saison, mais tout se passe bien, d’ajouter Fortier. On se connaît depuis longtemps et on pense de la même façon. On ne se cache rien afin de s’assurer d’être sur la même longueur d’ondes.»

Du côté des Diamants, Raphaël Prémont prend la relève de Karl Gélinas qui s’est joint au programme de l’Académie de baseball du Canada (ABC). À 26 ans, il a évolué avec deux joueurs de l’édition actuelle à sa dernière saison dans la LBJEQ, mais il ne s’inquiète pas de la situation.

«Ce n’est pas un stress, a assuré celui qui agissait comme adjoint à Gélinas l’an dernier. J’ai toujours été authentique dans mon coaching. Je prône le plaisir et le travail dans mes valeurs et il est important de tracer la ligne au bon endroit. C’est complètement différent de ce que j’ai connu avec les Canonniers dans le réseau midget AAA, mais c’est vraiment le fun.»

Vétérans de l’équipe à 22 ans, Olivier Bovet et Enrico Roy sont les deux anciens coéquipiers de Prémont. Parmi les 13 formations du circuit Brulotte, on retrouve six nouveaux entraîneurs-chefs.

Noyau de retour

Après une 6e place au classement général en 2022, les Alouettes avaient surpris en atteignant la finale. Ils s'étaient inclinés dans le 7e match face au Royal de Repentigny. «À l’exception de nos 22 ans Xavier Bilodeau et Samuel Fortier qui s’est joint au personnel d’entraîneurs, tout notre noyau est de retour, a indiqué Fortier. Nous avons encore un très bon club sur papier, mais ça se passe sur le terrain.»

«J’ai encore notre défaite au 7e match de la finale sur le cœur, mais il s’agit d’un élément de motivation pour nos gars, de poursuivre Fortier. L’expérience acquise va nous servir. Ce n'était pas un accident de parcours et on méritait notre place en finale.»

Parmi ce noyau, on retrouve l’inter Anthony Gilbert et le receveur Xavier Boutin qui a mis la main sur le titre de joueur par excellence des séries éliminatoires, le lanceur Alexis Hurens et Vincent Dantinne.

Fortier se réjouit de la venue des jeunes lanceurs Félix Morin et Pierre-Luc Jacques qui, croit-il, vont apporter beaucoup aux Alouettes.

Du côté des Diamants, Prémont identifie deux aspects qui retiendront l’attention. «Nos forces seront au bâton et en défensive, a-t-il indiqué. Au monticule, je suis satisfait de ce que je vois depuis le début de la saison. Nous avons quelques gars qui ont peu lancé dans le junior après une belle carrière dans le midget, mais qui font très bien jusqu’ici.»

En plus de Bovet et Roy, Mathieu Hamelin et Joey Rousseau seront des éléments clés sans compter Jimmy et Alexandre Dionne qui seront de retour de leur collège américain à la fin juillet alors que Brandon Métivier, lui, sera présent à compter de la mi-juin..

Après avoir vaincu les Alouettes, mardi, les Diamants seront en action, jeudi à Jonquière. Quant aux Alouettes, ils accueillent les Aigles de Trois-Rivières, ce soir, à l’occasion de leur ouverture locale.

Dans le cadre des activités soulignant le 45e anniversaire des Alouettes, les amateurs pourront assister gratuitement aux deux parties du programme double face aux Orioles de Montréal, samedi, en collaboration avec les Loisirs Saint-Rodrigue qui tiendront par la même occasion leur journée de la famille.