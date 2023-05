Bienvenue à l’aide médicale à mourir

Les propos tenus par votre correspondant de ce matin m’ont stupéfié. Comment peut-on s’objecter au bonheur de choisir sa fin de vie ? Comment cette personne peut-elle associer l’aide médicale à mourir à l’euthanasie, en osant ajouter que « c’est pour mieux faire paraître un geste inacceptable », et en vous blâmant Louise de cautionner ça ?

Dans ma famille on aime beaucoup les animaux. Comme ma fille avait appris un jour que son chien avait un cancer, qu’elle s’était résignée à le faire euthanasier pour ne pas lui imposer d’inutiles souffrances, j’avais accepté d’emmener chez le vétérinaire ce chien qui venait toujours à ma rencontre quand j’allais la visiter. Comme il me connaissait, il n’a manifesté aucune crainte quand je suis allé le chercher pour le mener à son dernier repos pour lui éviter des souffrances inutiles.

C’est ainsi que j’avais pu voir, de mes yeux, combien une telle mort était douce. Par la suite, j’ai revécu cela à deux reprises avec deux autres chiens puisque leur vie est beaucoup plus courte que la nôtre. Et jamais je n’ai nourri de doute quant à la valeur du geste.

Je n’ai jamais accompagné un humain de cette façon, mais je fus un jour très impressionné par un film qui nous montrait la fin d’un meurtrier qu’on allait exécuter pour les actes ignobles qu’il avait faits dans sa vie, comme des viols et des meurtres. Ça se passait aux États-Unis et on lui donnait la mort par injection létale. Mais il n’était pas mort seul puisqu’une religieuse l’accompagnait. Le film en question nous faisait voir les dernières pensées de cet homme avant de pousser son dernier souffle. Des pensées qu’il avait d’ailleurs exprimées à l’oreille de cette religieuse qui avait fait le choix de ne pas le condamner, mais plutôt d’accompagner son âme vers la sortie.

Dans les deux exemples que je viens de vous donner, on voit qu’on peut quitter cette terre dans la dignité, sans avoir à attendre que Dieu lui-même nous montre la porte, comme le croit cette personne. Comme d’une part nous avons un devoir de protection envers nos animaux, ne devrions-nous pas également être charitables envers nos frères humains comme Dieu nous l’a si souvent rappelé dans la Bible ?

Phil

J’espère que ce monsieur vous lira et comprendra que, comme le dit si bien la locution « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». L’homme devrait avoir envers lui-même la même compassion qu’envers son animal de compagnie.