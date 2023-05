MICHAUD, Rosaire



Le 7 avril 2023, au domicile qui l'a vu naître est décédé calme et serein, M. Rosaire Michaud, à l'âge de 79 ans et 1 mois. Époux de Mme Jeannine Dubé, fils de feu Mme Vitaline D'Amours et de feu M. Luc Michaud, il demeurait à Kamouraska. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12 h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Jeannine Dubé; ses enfants : Benoit (Geneviève McKenzie), Andrée-Anne (Claude Bureau); ses petits-enfants adorés : Frédérique, Jade et Christopher. Il était le frère de : feu Gilles, feu René (feu Pierrette Drapeau), feu Rachel (feu Norbert Caron), Armand (Monique Bard), feu Louise (feu Paul Fortin), feu Simone (Gilles-René Gosselin), feu Germain (Lise Ouellet), feu Wilfrid (Huguette Tapp), Jeannine (Jean-Marie Paradis), Solange (Yvon Gaudette) et de la famille Dubé, le beau-frère de : Ghislain (feu Lorraine Vaillancourt) (Louise Vézina), Lucie (feu Donald Gamache). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Michaud et Dubé ainsi que ses ami(e)s. Tous ceux qui l'ont connu se souviennent de lui comme un homme de bon conseil, travaillant, toujours disponible à rendre service et aimant la vie. Des remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs du CLSC de Saint-Pascal et plus particulièrement à Valérie Lizotte, inf. et aux Drs Alexandra Thibault et Mario Lebel pour leur soutien et également au personnel de l'Hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 160, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z5. La direction des funérailles a été confiée à la