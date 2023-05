Ces villes pourraient vivre leur première canicule de l’année

Les habitants du sud-ouest du Québec qui ne l’ont pas encore fait ont intérêt à installer leur système d’air conditionné et à ouvrir leur piscine au cours de la fin de semaine puisque les premiers 30 degrés de la saison sont aux portes de la province.

Bien que la première canicule puisse sembler être à un mirage aux Québécois qui ont traversé une journée grise et froide mercredi, le mercure ira bel et bien en augmentant au cours des prochains jours, jusqu’à franchir la barre symbolique des 30 degrés à partir de dimanche ou lundi.

Selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada, les Montréalais auront droit à une température de 29 °C dimanche, suivie de journées à 31 °C et 33 °C, lundi et mardi.

Le scénario promet d’être pratiquement identique à Sherbrooke et à Québec.

Ce sont cependant les secteurs au nord qui devraient avoir le plus chaud en début de semaine avec des journées à 33 et 34 °C attendues à Val-D’Or lundi et mardi, contre 31 et 34 °C à Saguenay.

Plus globalement, l’ensemble du Québec peut s’attendre à une belle fin de semaine, quoique plus fraîche. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la pluie qui marquera les prochains jours se terminera vendredi soir, et le soleil lui succédera avec des températures oscillant entre 20 et 25 °C.

La Côte-Nord aura aussi droit à un weekend ensoleillé, mais le mercure y aura plus de mal à franchir la barre des 20 °C.