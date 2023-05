C'est la faillite pour la Société des cafés dans Limoilou

C’est la fin pour la Société des cafés, sur la 3e Avenue dans Limoilou, qui déclare faillite après trois ans.

L’établissement a fermé des portes pour de bon, il y a deux semaines. Le copropriétaire du commerce, Jonathan Parent, affirme que plusieurs facteurs ont conduit l’entreprise dans un cul-de-sac.

«La conjoncture économique, dans un premier temps. Comme entrepreneurs, nous avions pris la décision, il y a deux ans, de tenter l’aventure avec l’ouverture d’une succursale sur l’avenue Cartier. Malheureusement, ce fut une aventure difficile pour nous.»

«Après neuf mois, nous avons été obligés de se retirer, non pas sans dégâts économiques. On pensait récupérer de cette situation-là l’année suivante, mais l’inflation s’est ajoutée, avec la situation économique actuelle qui a amené une hausse des coûts. Nous avons vu une baisse de notre chiffre d’affaires. Nous étions dans une posture où l’on regardait devant nous, on avait des discussions avec nos partenaires qui eux aussi vivent leurs propres difficultés, et on avait une grande pression», a ajouté M. Parent.

Santé mentale

«Il y a aussi une portion de santé mentale là-dedans qui pèse dans la décision. En tant que personne, on s’est questionné si on avait encore envie de se battre et à quels coûts pour notre santé mentale. Après quelques réflexions, on s’est rendu compte que c’était nécessaire.»

M. Parent regrette toutefois de ne pas avoir pu prévenir sa clientèle.

«On ne choisit pas nécessairement la manière dont les choses se terminent. Ce n’est pas une fermeture sans dégâts. On parle d’une faillite. À partir du moment où on a décidé d’aller dans cette direction-là, on ne contrôle plus le message. Les choses ont été excessivement vite et on a suivi les instructions qui ont été données.»

Certaines commandes de sacs de café étaient préparées à l’avance. Entre le moment où les sites ont été désactivés, il est possible que certaines commandes aient été prélevées, une situation que déplore M. Parent.

Sans préavis

«Si j’ai la chance, je voudrais dire à ces gens-là qu’ils peuvent se tourner vers leur service bancaire pour demander à ce que les transactions soient annulées, étant donné qu’ils n’ont pas reçu leur bien. Malheureusement, on ne pouvait rien faire pour ça», dit-il.

Pour M. Parent et son associée, qui est sa conjointe, il s’agit du début d’un long deuil puisqu’ils ont mis tout leur cœur dans leur entreprise.

«Nous étions très contents de servir notre clientèle. On n’était pas heureux par contre de ne pas pouvoir contrôler le message et d’expliquer aux gens qu’on est désolés et qu’on doit fermer nos portes. Si on avait pu le faire différemment, on l’aurait fait», a-t-il indiqué.