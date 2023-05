Congrès du Bloc québécois: gros malaise avec la discrimination de la prostitution

Un congrès sans histoire, un vote de confiance dépassant celui de Gilles Duceppe, des propositions qui passent sans aucune opposition. Gros pilote automatique. Pourquoi ai-je décidé d’en parler? À cause de la proposition visant la décriminalisation de la prostitution.

Sachant que la prostitution et la pornographie sont des systèmes intimement liés et basés sur la violence, sur la marchandisation du corps des femmes, des hommes et des enfants, et se nourrissent de préjugés et de stéréotypes, comment peut-on vouloir décriminaliser toutes les activités prostitutionnelles (autrement dit les proxénètes et les prostitueurs, aussi nommés «clients») et parler de droits des personnes?

Même Justin Trudeau, qui a légalisé le cannabis et envisage en son for intérieur de le faire pour toutes les drogues, n’a pas voulu suivre ce raisonnement biscornu de la décriminalisation et de la légalisation. Il a reconnu qu’on ne pouvait traiter des humains comme on le ferait pour des drogues. C’est vous dire!

Le plus pathétique est la grande hypocrisie du BQ. D’un côté, le parti soutient vouloir lutter contre la traite des personnes, la marchandisation du corps, la violence faite aux femmes, bla-bla-bla et de l’autre, il veut décriminaliser les proxénètes et l’achat de services sexuels.

Mais où est la logique ? Ma seule consolation, c’est que le BQ n’a jamais réussi à faire passer un seul de ses projets de loi en 32 ans d’existence.

Représenter les Québécois à Ottawa

Le BQ a toujours clamé, à qui veut l’entendre, qu’il représente les intérêts du Québec à Ottawa et défend les positions unanimes de l’Assemblée nationale. Or, décriminaliser la prostitution ne fait même pas partie de l’agenda du gouvernement du Québec. D’ailleurs, l’Assemblée nationale a trouvé si préoccupante l’exploitation sexuelle des mineurs qu’elle a demandé une commission spéciale sur la question.

À la suite du dépôt du rapport de cette commission, le gouvernement s’est même engagé à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Sachant que l’âge moyen d’entrée dans la prostitution au Québec, tout comme au Canada, est de 14 ans et dans certaines provinces de 13 ans, comment peut-on encore parler de travail du sexe ? Quand allons-nous arrêter de banaliser cette forme de violence sexuelle qu’est la prostitution?

Soit le BQ est totalement déconnecté des Québécois, soit il prête l’oreille à des lobbyistes légalitionnistes payés à même nos taxes. Au moins, il pourrait ne pas nous prendre pour des valises: vouloir lutter contre la marchandisation du corps et la violence ne se marie pas avec la décriminalisation de la prostitution.

Où loge le chef?

C’est bien beau des propositions amenées à un congrès. Le plus important est la position du chef et de son caucus. Va-t-il en faire un engagement électoral? Va-t-il, comme le demande son aile jeunesse, décriminaliser complètement le «métier de travailleuse et travailleur du sexe et de l’achat de ces services»?

Si oui, il faut qu’on le sache et SURTOUT, bien avant les prochaines élections.