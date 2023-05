Coupe Memorial : les Remparts prêts à affronter la tempête à Kamloops

KAMLOOPS | Pendant que la population de Kamloops se prépare pour des prochains jours qui s’annoncent très chaud, les Remparts de Québec, eux, prévoient une tempête, vendredi soir, lors de leur premier match du tournoi de la coupe Memorial face à l’équipe hôtesse, les Blazers de Kamloops.

Les Remparts ont mis les pieds à Kamloops en fin d’après-midi mercredi et utiliseront les prochaines heures pour peaufiner leur préparation et s’ajuster au décalage horaire afin d’être prêt à affronter une équipe reposée.

Les Blazers, qui se sont incliné en demi-finale face aux éventuels champions de la WHL, les Thunderbirds de Seattle, auront donc bénéficié de 18 jours de repos avant le début de la compétition.

« C’est l’équipe hôtesse, la foule sera derrière eux. On devra être prêt à affronter une tempête en début de match et ce sera un bon défi pour notre groupe », a mentionné Patrick Roy, mercredi soir lors de la traditionnelle conférence de presse regroupant les entraineurs des quatre équipes présentes au tournoi de la Coupe Memorial, les autres étant Shaun Clouston (Kamloops), Matt O’Dette (Seattle) et Rob Wilson (Peterborough).

Pour Roy, toutefois, l’avantage de la foule n’en est peut-être pas un autant qu’on pourrait le penser. Et il a un exemple bien précis pour illustrer son propos.

« On l’a vécu en finale alors qu’on a joué tous nos matchs locaux devant 18 259 spectateurs et ç’a ajouté de la pression sur notre équipe. Le début de match sera important et le premier but pourrait faire une différence. »

« On aura les mains pleines »

L’entraineur-chef des Blazers de Kamloops Shaun Clouston avait lui aussi des fleurs à lancer aux premiers adversaires de son équipe.

« Puisqu’on a eu plusieurs jours de congé, ça nous a permis de regarder les matchs à la télévision et savoir ce qui nous attendait. Ils ont beaucoup de profondeur en attaque et son une équipe solide défensivement. C’est très difficile d’accéder au filet et tu dois travailler pour t’y rendre. Ils sont aussi très bons en transition. Ils défendent bien et ensuite contre-attaquent avec rapidité. Il nous reste une journée pour peaufiner quelques trucs mais on aura les mains pleines, ça c’est sûr. »

Une participation spéciale

Pour Roy, il s’agit d’un retour à la Coupe Memorial, 17 ans après avoir remporté le trophée en 2006 avec l’équipe menée par Alexander Radulov.

Il a toutefois reconnu que d’y être, avec ce groupe qu’il a souvent qualifié de « spécial », avait quelque chose de particulier.

« En 2006, on avait gagné la Coupe Memorial à Moncton mais on avait perdu en finale de notre ligue. On jouait donc en quelque sorte le rôle de l’équipe hôtesse. Cette année, on a gagné le championnat de notre circuit et c’est tout un accomplissement pour notre groupe. Je suis chanceux d’avoir un groupe aussi spécial composé d’excellents leaders. C’est un honneur pour moi de diriger ces joueurs et ça veut dire beaucoup pour moi d’être ici, avec eux. »

Le premier match du tournoi, entre les Remparts et les Blazers, aura lieu vendredi à 21h.