Demande de recours collectif contre la LHJMQ: «C’est une grande journée pour lui»

«Je pense que c’est une grande journée pour lui dans le sens qu’il a fait quelque chose qui est hautement important. Il y a toutes sortes d’émotions qui vont avec cela, mais il a confiance en sa démarche. Nous sommes fiers de ce qu’il a entrepris.»

Me David Stolow est l’un des avocats de l’ancien joueur Carl Latulippe qui a déposé une demande de recours collectif de 15 millions $, mercredi, contre la Ligue canadienne de hockey (LCH) Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et ses 18 formations.

Pour le moment, Latulippe est le seul nom qui est sur la demande. Toutefois, Me Stolow a confirmé qu’il a reçu des appels de plusieurs anciens joueurs qui aimeraient se joindre au mouvement de l’ancien défenseur des Saguenéens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville.

«On a déjà reçu des communications de plusieurs membres, a souligné Me Stolow. Je ne peux pas le détailler à ce moment-ci. Ça arrive fréquemment que des victimes lisent le document et elles voient qu’elles ne sont pas seules. Ils voient une avenue judiciaire.

«Ça leur donne un certain niveau de confiance et de confort.»

La firme Kugler Kandestin, dont fait partie Me Stolow, a pris conscience du rejet de la demande de recours collectif de la part de trois anciens joueurs de la LCH en février. Un juge ontarien Paul Perrell avait toutefois accepté la preuve fournie par les demandeurs.

«On est bien au fait de ce dossier. On n’a aucune crainte que notre demande au Québec soit refusée comme en Ontario.

«On ne pense pas que ça l’aura un impact. C’est comme de comparer des pommes et des oranges.»

La prochaine étape sera l’audition de la demande dans les prochaines semaines. À ce moment-là, il y a de bonnes chances que le nom de Latulippe ne soit plus le seul dans les documents.

Continuer la dénonciation

Cette nouvelle a eu des échos jusqu’à l’Assemblée nationale. La ministre du Sport Isabelle Charest n’a pas tardé à réagir.

«Comme je le dis depuis le début de ces travaux-là, ce qui est important pour nous, c’est de dire aux victimes de dénoncer, a souligné Mme Charest lors d’une mêlée de presse. Étant donné que le dossier est judiciarisé, je ne commenterai pas davantage.»

Elle a aussi été questionnée sur le trophée qui porte le nom de Gilles Courteau. Celui-ci a est remis à l’équipe championne des séries. D’ailleurs, c’est Courteau qui a remis le trophée aux représentants des Remparts de Québec, dimanche, à Halifax.

«Je ne sais pas honnêtement. Là, on est dans des allégations, a ajouté Mme Charest à ce sujet. Il n’y a personne qui a été accusé de rien. On va laisser les choses se dérouler puis on verra la suite.»

La LHJMQ réagit

Pour sa part, la LHJMQ a réagi par voie de communiqué alors que ses dirigeants venaient d’arriver à Kamloops, ville hôtesse du tournoi de la Coupe Memorial.

«La LHJMQ a pris connaissance du dépôt de la demande d’autorisation de l’action collective au Palais de justice de Québec. La LHJMQ prend les allégations de maltraitance très au sérieux et condamne la conduite des individus ou des équipes qui ont agi de façon inappropriée.

«La LHJMQ est aussi au courant des allégations de M. Latulippe. Une enquête indépendante est d’ailleurs toujours en cours. La LHJMQ est toujours engagée au bien-être et à la sécurité de ses joueurs. Un plan d’action sera déposé dans les prochaines semaines.»

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon, Bureau parlementaire