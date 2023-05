Des médaillés olympiques et un ancien capitaine du CH au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec

Le Panthéon des sports du Québec a dévoilé les huit personnalités qui seront admises à son Temple de la renommée en 2023 et la cohorte est assez impressionnante.

Celle-ci est composée des athlètes Charles Hamelin, Meaghan Benfeito, Roseline Filion, Jasey-Jay Anderson, Vincent Damphousse et Marie-Claude Asselin, ainsi que des bâtisseurs Jean-Paul Chartrand senior et Monique Lefevre.

Hamelin est le patineur canadien sur courte piste le plus titré de l’histoire, lui qui a six médailles olympiques, dont quatre d’or, dans sa collection. Il a aussi amassé 41 médailles aux Championnats du monde.

Les plongeuses Benfeito et Filion ont longtemps fait partie de l’élite de leur discipline. Elles ont notamment remporté des médailles de bronze aux Jeux de Londres (2012) et de Rio (2016) à l’épreuve du 10 mètres synchronisé.

Pour sa part, Anderson est le premier athlète au pays à avoir participé à six Jeux olympiques d’hiver. Le planchiste possède également six Globes de cristal et a remporté quatre médailles d’or aux Championnats du monde.

Damphousse a quant à lui disputé 18 saisons comme attaquant dans la Ligue nationale de hockey, dont sept avec le Canadien de Montréal. Il a d’ailleurs remporté la coupe Stanley avec la Sainte-Flanelle en 1993, en plus d’en être son capitaine pendant trois ans.

Asselin est de son côté une vraie pionnière du ski acrobatique au Québec, ayant été triple championne des sauts à la Coupe du monde au début des années 1980.

Finalement chez les bâtisseurs, Jean-Paul Chartrand senior est honoré pour sa carrière de plus de 60 ans dans les médias sportifs du Québec, tandis que Monique Lefevre a dirigé AlterGo, dont la mission est de soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle, pendant 38 ans.