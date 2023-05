Directeur général de l’année: la LNH dévoile ses finalistes

Les directeurs généraux Don Sweeney, Jim Nill et Bill Zito sont les candidats à l’obtention du prix Jim-Gregory, remis au DG de l’année dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a rendu publique mercredi la liste des finalistes.

Sans surprise, Sweeney est au nombre des finalistes après la saison exceptionnelle des Bruins de Boston. Ceux-ci ont établi de nouvelles marques du circuit en totalisant 65 victoires et 135 points. La troupe de l’entraîneur-chef Jim Montgomery a d’ailleurs gagné ses 14 premières rencontres à domicile de la campagne. L’organisation s’est tenue occupée en mettant la main sur Garnet Hathaway, Dmitry Orlov et Tyler Bertuzzi avant la date limite des transactions. Également, le prolifique attaquant David Pastrnak a signé une prolongation contractuelle de huit ans.

À lire aussi: Stars: le pire scénario imaginable

À lire aussi: Golden Knights: voici pourquoi ils devraient atteindre la finale bientôt

De son côté, Zito a aidé les Panthers de la Floride à accéder aux séries, durant lesquelles ils continuent de renverser les pronostics. En dépit de leur huitième place dans l’Association de l’Est, les hommes du pilote Paul Maurice ont surpris les Bruins et les Maple Leafs de Toronto aux deux premiers tours éliminatoires. Ils allaient aussi tenter de balayer les Hurricanes de la Caroline en finale de l’Association de l’Est en soirée. Finaliste pour une deuxième fois en carrière, le DG du club a retenu l’attention l’été passé en transigeant avec les Flames de Calgary pour acquérir Matthew Tkachuk, qui a amassé 109 points cette saison.

Enfin, Nill a guidé les Stars de Dallas vers une présence dans le carré d’as. L’équipe a fini deuxième de la section Centrale avec 108 points, après avoir nommé Peter DeBoer au poste d’instructeur-chef l’an passé. Parmi les hockeyeurs débarqués au Texas durant la saison, notons Max Domi et Evgenii Dadonov. Nill est en lice une troisième fois pour le Jim-Gregory, dont les finalistes ont été déterminés par leurs homologues et un comité formé de dirigeants et de journalistes.

L’identité du récipiendaire sera divulguée au cours de la première ronde du repêchage amateur, le 28 juin.