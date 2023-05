Droit à l’avortement: peu de femmes connaissent pleinement les options qui s’offrent à elles

Près d’un an après la révocation de l’arrêt Roe c. Wade par la Cour Suprême des États-Unis, la question de l’avortement reste d’actualité et plus de six Canadiennes sur 10 se disent préoccupées par leurs droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive au pays.

C’est ce qu’a révélé un récent sondage Ipsos mené pour le compte de Linepharma International.

«Les faits ne mentent pas. Les résultats d’enquête sont très intéressants et soulignent la question de l’acceptabilité sociale de telles conversations sur l’avortement afin de replacer au cœur des échanges, le droit des femmes dans leurs prises de décisions face aux choix qui se présentent à elles», a mentionné le Dr Marc Steben, médecin généraliste et expert en santé publique et sexuelle..

Alors qu’une vaste majorité de femmes au Canada (plus de 80 %) défendent le libre choix et l’accès à l’avortement, peu d’entre elles (moins de 20 %) sont très bien informées quant aux options pour interrompre une grossesse.

Bien que la méthode chirurgicale soit la plus connue, l’option médicamenteuse demeure moins connue. En effet, 73 % des répondantes ont affirmé savoir que l’option chirurgicale s’offrait à elles alors que ce nombre diminue à 58 % lorsqu’il est question de l’avortement médicamenteux et à 52 % pour les deux méthodes.

Notons cependant que 84 % des Canadiennes veulent avoir le choix entre l’avortement médicamenteux et l’avortement chirurgical. Un nombre égal de répondantes ont indiqué faire confiance à leur médecin pour leur présenter toutes les options disponibles.

«Il est essentiel que les femmes connaissent les options qui s’offrent à elles et qu’elles puissent faire un choix éclairé en disposant de mécanismes de soutien fiables et fondés sur des faits pour répondre à leurs besoins», a déclaré la Dre Diane Francoeur, directrice générale de la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada.

Le coup de sonde a été effectué entre le 21 octobre et le 4 novembre 2022 auprès de 1139 Canadiennes âgées de 16 à 50 ans.