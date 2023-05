Gap réclame 2 millions de dollars à Kanye West

Après l’échec de leur collaboration, Kanye West est poursuivi en justice par Gap.

Selon des documents judiciaires obtenus par le New York Post et TMZ, Gap a intenté une action en justice contre le créateur à Los Angeles. Celui-ci aurait apporté des modifications non approuvées par le propriétaire à l'un des bâtiments loués par la marque à Los Angeles. Les modifications comprenaient l'érection d'une rampe extérieure dans le stationnement, l'installation d'un tunnel dans le stationnement, l'enlèvement des plafonniers, la construction d'un mur et la suppression de trois salles de bains.

« En n'effectuant et en ne réparant pas ou en ne remettant pas en état les modifications susmentionnées des locaux que (West) a effectuées sans la participation ou l'approbation de Gap, (West) a violé l'accord stratégique et a causé directement et indirectement à Gap des dépenses pour la réparation et la remise en état des locaux », peut-on lire dans la plainte.

Gap louait le bâtiment de l’Art City Center et donc a été poursuivi en justice par les propriétaires l'an dernier pour les dommages causés à l'espace. Mais la marque estime que le rappeur doit assumer ses responsabilités, Gap ayant pris ses précautions dans une clause du contrat qui la liait au rappeur. Cela excluait la responsabilité de Gap dans ce genre de situation.

La société de vêtements réclame donc à Kanye West de couvrir les frais de restauration de la propriété, ainsi que 2 millions de dollars (de dommages-intérêts compensatoires. Le musicien avait annoncé sa collaboration avec Yeezy Gap en 2020, pour dix ans, mais a mis fin au partenariat en septembre 2022 à la suite d'une querelle publique.

Les contrats de Kanye West avec Adidas et Balenciaga ont ensuite été annulés après une série de remarques antisémites et racistes du rappeur à la fin de l'année dernière.