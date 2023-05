Happée par un policier de l’escorte royale: une octogénaire succombe à ses blessures

Une octogénaire qui avait été happée de plein fouet par un policier de l’escorte royale de la duchesse d’Édimbourg alors qu’elle traversait sur passage de piéton «sécuritaire» a succombé à ses lourdes blessures mercredi.

Helen Holland, 81 ans, est décédée après avoir souffert «de multiples fractures et de graves blessures internes», a annoncé son fils Martin Holland mercredi, selon ce qu’a rapporté la BBC.

L’octogénaire de Birchanger à Essex en Angleterre avait été happée de plein fouet par un policier à moto alors qu’elle traversait un «itinéraire sécuritaire [sur] un passage pour piétons», le 10 mai dernier, pour rendre visite à sa sœur dans l’ouest de Londres, aurait poursuivi son fils.

Elle se serait battue «pour sa vie pendant près de deux semaines... mais les dommages irréversibles à son cerveau ont conclu la bataille aujourd’hui», aurait ajouté sa famille.

Une enquête du Bureau indépendant de la conduite de la police (IOPC) a été ouverte pour faire la lumière sur l’accident, tandis que les caméras de surveillance de la ville ainsi que les caméras corporelles policières seront visionnées.

«Les agents savent que leurs actions, tant en service qu'en dehors, sont susceptibles d'être examinées et à la suite de notre transfert de l’incident, l’IOPC a lancé une enquête indépendante – nous continuons de coopérer et de soutenir leurs demandes», a commenté le surintendant en chef Richard Smith, chef de la police royale du Met et de l’unité de protection spécialisée, à la BBC.